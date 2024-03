Le Game Pass de Microsoft compatible avec Boosteroid, service de streaming de jeux tiers

L'année dernière, Microsoft a conclu un accord de dix ans avec une entreprise ukrainienne.

Microsoft amplifie sa coopération avec Boosteroid, la société ukrainienne de cloud gaming

L’entreprise technologique mondialement connue, Microsoft, renforce sa collaboration avec Boosteroid, un acteur important de l’industrie des jeux en nuage basé en Ukraine. Le partenariat élargi, effectif dès aujourd’hui, cible les abonnés aux services Xbox Game Pass, PC Game Pass et Game Pass Ultimate qui sont également membres de Boosteroid.

Profitez des titres Xbox via le streaming sur Boosteroid

Ce rapprochement entre les deux acteurs offre une nouvelle opportunité aux joueurs. Désormais, ils peuvent “diffuser des titres Game Pass ainsi que des titres supportés achetés via la boutique Microsoft Store sur Windows”. Quelques jeux éligibles à cette offre comprennent par exemple Deathloop, Dishonored et Gears 5.

Un choix de jeux en constante évolution

Microsoft a affirmé son intention de “continuer à ajouter davantage de hits et de favoris des fans” à la liste des jeux disponibles. Boosteroid, qui avait débuté le support des achats de jeux PC Microsoft en 2022, ne cesse de gagner en notoriété. En 2023, on comptait plus de quatre millions d’utilisateurs de Boosteroid sur toute la planète.

Un service accessible et simple à utiliser

Pour diffuser les titres Game Pass (ou les titres Microsoft Store), l’installation de l’application Boosteroid et la connexion à celle-ci sont nécessaires. Par la suite, les utilisateurs peuvent choisir le jeu qu’ils désirent et lancer la session de jeu. En termes de disponibilité, Boosteroid est accessible sur Windows, macOS, Android et ChromeOS, avec des applications beta disponibles pour webOS et Android TV.

En somme, ce rapprochement entre Microsoft et Boosteroid promet d’améliorer l’expérience de jeu pour des millions d’utilisateurs du monde entier.