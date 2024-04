Hatsune Miku dans Crypt of the Necrodancer, le crossover parfait !

Enfilez vos chaussures de danse.

Tl;dr Nouveau contenu pour Crypt of the Necrodancer : Hatsune Miku.

Des mouvements novateurs font de Miku un personnage difficile.

La chanteuse virtuelle a une capacité qui l’immunise contre les dommages.

Le DLC Hatsune Miku est désormais disponible pour 1,99 $.

Crypt of the Necrodancer montre une fois de plus son caractère immortel en accueillant une star d’un autre genre : Hatsune Miku. Cette chanteuse virtuelle, qui a su conquérir le monde réel, apporte une nouvelle dynamique au “roguelike rhythm game” grâce à son caractère imprévisible et innovant.

Hatsune Miku, une danseuse pas comme les autres

En matière de jeu, Hatsune Miku sort de l’ordinaire. D’après Brace Yourself Games, le studio qui a développé Crypt of the Necrodancer, Miku peut se déplacer dans les huit directions et élimine ses ennemis en dansant au milieu d’eux. Incapable d’utiliser une pelle, comme le font la majorité des personnages, elle emploie ses pas de danse pour passer à travers les murs. Un allié de choix pour les joueurs en quête de nouveauté.

Une capacité inédite : “Sing!”

La véritable nouveauté apportée par ce personnage se trouve dans sa capacité à charmer les ennemis grâce à son don pour le chant. Lorsqu’une de ces créatures envoûtées attaque Miku, ce n’est pas sa vie qui est diminuée, mais bien le contraire ! Le studio Brace Yourself Games a même revêtu tous les armures du jeu des tenues officielles de Miku.

Qui est Hatsune Miku ?

Hatsune Miku est bien plus qu’un simple personnage de jeu vidéo. Cette chanteuse virtuelle de 16 ans est l’incarnation d’un “Vocaloid”, une technologie qui synthétise des voix pré-enregistrées pour simuler le chant humain. Forte de collaborations avec des artistes de renom comme Pharrell Williams et Lady Gaga, elle remplit des salles de concert de 14 000 places.

Le contenu téléchargeable de Hatsune Miku pour Crypt of the Necrodancer est disponible depuis peu, au prix de 1.99$ sur PlayStation Store ainsi que sur PC via Steam. Il sera mis à disposition des joueurs Switch le 13 avril prochain.