Microsoft pourrait dévoiler ses premiers “PC IA” ce mois-ci

Microsoft innove vers une nouvelle ère de l’informatique

Selon un rapport, Microsoft est sur le point de dévoiler deux nouveaux appareils innovants, la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6. Ces révélations sont prévues pour le 21 mars et elles promettent d’apporter une véritable révolution dans le domaine de l’informatique, en créant les premières machines conçues spécifiquement pour l’intelligence artificielle (IA).

Des processeurs optimisés pour l’IA

D’après les informations recueillies, ces nouvelles machines seront équipées de processeurs Intel Core Ultra ou Qualcomm Snapdragon X Elite. Ceux-ci intégreront des unités de traitement neuronal (NPU) de dernière génération pour augmenter les capacités d’IA. Selon les experts, ces appareils pourraient rivaliser avec l’iPad Pro et le MacBook Pro en termes d’efficacité et de performance.

Windows 11 et les nouvelles fonctionnalités d’IA

Relevant également de notre intérêt, les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 devraient être parmi les premiers à supporter les nouvelles fonctionnalités d’IA prévues dans Windows 11. Parmi ces fonctionnalités, citons le support du “Copilot”, des sous-titres et traductions en temps réel, une amélioration des jeux, le lissage du taux de rafraîchissement, l’amélioration des effets du studio Windows et ce qui est pour l’instant appelé “AI Explorer”.

Une autonomie de batterie d’une journée entière

En addition à ces nouveautés technologiques, “les deux appareils promettent une autonomie de batterie d’une journée entière”, faisant d’eux des outils pratiques pour les professionnels en déplacement. La rumeur mentionne également une webcam ultra-large en face avant et un lecteur NFC pour la Surface Pro 10, et un design plus important pour le Surface Laptop 6, comprenant des bords fins, des coins arrondis, un pavé tactile haptique et une variante Arm pour la première fois.

En somme, Microsoft s’apprête à redéfinir le paysage de l’informatique avec ses nouvelles machines, en conjuguant puissance, performance et intelligence artificielle. Marquez la date du 21 mars dans vos calendriers, car cela promet d’être une révélation de taille dans le monde de la technologie.