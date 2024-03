Microsoft vise à harmoniser l’upscale des jeux sur les cartes graphiques

La société considère DirectSR comme le "chaînon manquant" pour la programmation à travers les fonctionnalités d'upscaling de Nvidia, AMD et Intel.

Tl;dr Microsoft développe une nouvelle API pour les jeux sur PC

DirectSR simplifie l’intégration de la super-résolution

Coopération entre Nvidia, AMD et Intel pour DirectSR

La technologie améliore la qualité visuelle sans surcharger la carte graphique.

Microsoft donne un coup de pouce aux jeux PC avec DirectSR

Dans un effort pour améliorer l’expérience du jeu sur PC, Microsoft a conçu une nouvelle interface de programmation d’applications, appelée DirectSR. Cette API simplifie le codage de la super-résolution dans le domaine du jeu sur PC. Développée en collaboration avec Nvidia, AMD et Intel, DirectSR offre une voie plus fluide aux développeurs pour exploiter les approches distinctes des trois entreprises en matière de mise à l’échelle graphique dans les jeux Windows.

Super-résolution : une innovation pour la qualité visuelle

La super-résolution est une technologie qui améliore la qualité visuelle des jeux sans mettre la carte graphique à rude épreuve. Elle fait fonctionner les jeux en interne à une résolution inférieure, puis utilise l’apprentissage automatique et d’autres astuces pour augmenter la résolution de ce que l’utilisateur voit à l’écran. Le résultat est une représentation graphique plus nette qui ne demande qu’un effort minimal supplémentaire à l’unité de traitement graphique (GPU).

Version 24H2 will have an AI "Super Resolution" feature, as previous reports mentioned. Here are some settings for it in Graphics settings – a default toggle and per-app options. (26052) pic.twitter.com/fI9t4ksTWH — PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) February 10, 2024

Une passerelle vers la super-résolution multi-entreprise

Selon Joshua Tucker, responsable de programme chez Microsoft, DirectSR représente le “chaînon manquant” pour les développeurs qui cherchent à intégrer la super-résolution. Le nouveau produit permet une meilleure cohérence et une efficacité accrue dans cette opération technique, quel que soit le matériel utilisé. Microsoft souligne que l’API DirectSR ouvre la voie à une super-résolution “multi-vendeur”, grâce à “un ensemble commun d’entrées et de sorties”.

Coopération entre les trois grandes de l’industrie technologique

En donnant un seul chemin de code, Microsoft permet “une variété de solutions” via les trois approches différentes de Nvidia, AMD et Intel. Ceci met en évidence et consolide la coopération entre ces trois géants, malgré leurs solutions de résolution supérieure distinctes.

La super-résolution est une innovation importante pour l’industrie du jeu sur PC. La nouvelle API DirectSR de Microsoft, avec sa facilité d’intégration et de gestion de cette technologie, représente un pas en avant et dessine une perspective favorable pour les développeurs et, in fine, pour les passionnés de jeux sur PC.