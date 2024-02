Microsoft enrichit Windows Photos avec une gomme propulsée par une IA générative

Il s'agit d'une version améliorée de la fonctionnalité Spot Fix de l'application Photos.

Tl;dr Microsoft a annoncé un nouvel outil d’effacement de photos basé sur l’IA générale.

La fonction Generative Erase crée des effacements “plus réalistes et sans couture”.

Contrairement à Google et Samsung, la version de Microsoft est accessible sur ordinateur.

Actuellement, seuls les Windows Insiders peuvent utiliser cette fonction.

La dernière innovation de Microsoft : une gomme propulsée par l’IA pour les photos

Microsoft, géant de l’industrie informatique, a fait une annonce qui va probablement ravir les amateurs de photos. L’entreprise a dévoilé un nouvel outil dit de “Generative erase”, pour l’application Photos de Windows. Cet outil permet d’effacer de manière intuitive les éléments indésirables de vos photos.

Qu’est-ce que la fonction “Generative erase” ?

Cette fonctionnalité est une “version améliorée”, selon Microsoft, de l’outil Spot Fix, déjà existant sur Photos pour Windows. Grâce à l’apprentissage automatique, l’IA peut fournir des effacements “plus réalistes et sans couture” même quand il s’agit de supprimer des objets volumineux comme des passants ou des objets en arrière-plan.

L’utilisation de cet outil est simple. Il vous suffit de sélectionner l’option Effacer de l’éditeur d’images de Photos. Utilisez ensuite le pinceau pour créer un masque sur les éléments à supprimer. Vous pouvez ajuster la taille du pinceau pour faciliter la sélection d’objets plus minces ou plus épais et il est même possible de choisir de mettre en évidence plus d’un élément avant de les effacer tous.

Microsoft se démarque de Google et Samsung

Si Google et Samsung proposent des versions d’outils d’effacement sur leurs appareils mobiles, Microsoft se distingue en offrant une version propulsée par l’IA pour ordinateur de bureau ou portable.

Attention toutefois, l’accès à Generative erase est encore très limité. Il n’a pas encore été largement distribué et n’est actuellement accessible qu’aux membres du programme Windows Insider à travers l’application Photos sur Windows 10 et Windows 11 pour les appareils Arm64.