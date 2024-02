Intel fabriquera les puces personnalisées de Microsoft

Il est probable que cela n'arrive pas avant 2025.

Tl;dr Microsoft commandera une puce à Intel Foundry selon les rapports.

La nouvelle puce utilisera le processus de fabrication 18A (1.8 nm) d’Intel.

La collaboration pourrait conduire à la prochaine génération de CPU Cobalt.

La disponibilité de ce nouveau chip ne sera probablement pas avant 2025.

Une alliance puissante entre géants de la tech

Microsoft, l’un des leaders mondiaux de la technologie, a confié à Intel Foundry, division du pionnier des microprocesseurs Intel, la réalisation d’un nouveau design de puce. Une annonce faite par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, rapportée dans la presse financière par Bloomberg et le Wall Street Journal.

Une technologie de pointe pour une nouvelle puce

La nouvelle puce de Microsoft utilisera le dernier processus de fabrication d’Intel, le 18A, une technologie de pointe offrant une finesse de gravure de 1,8 nanomètre. Il est à noter que cette collaboration pourrait donner naissance à la prochaine génération de CPU Cobalt, un processeur serveur dévoilé par Microsoft en novembre dernier et basé sur l’architecture Arm, pour lequel Intel a optimisé son processus 18A depuis avril de l’année dernière.

L’évolution de la technologie d’Intel

Le processus 18A d’Intel offre, outre une amélioration généralisée de l’efficacité à mesure que la taille du nœud diminue, une “solution de puissance dorsale” innovante et inédite dans l’industrie. Cette solution sépare la couche d’interconnexion de puissance de la couche d’interconnexion de données en haut, et déplace la première sous le substrat de silicium, permettant une régulation de tension améliorée et une résistance inférieure. Cela se traduit par une logique plus rapide et une consommation d’énergie réduite, notamment lorsqu’elle est appliquée à l’empilement 3D.

Une nouvelle puce pas avant 2025

Les premières puces basées sur le processus 18A d’Intel, intitulées “Clearwater Forest” pour les serveurs et “Panther Lake” pour les clients, ne seront pas disponibles avant 2025. Il est donc probable que la nouvelle puce de Microsoft suivra un calendrier similaire.