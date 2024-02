Comment essayer la recherche Google Lens dopée à l’intelligence artificielle

Google Lens a depuis quelques jours droit au traitement par l'intelligence artificielle. Cela permet de rendre l'expérience de recherche visuelle bien plus efficace et pertinente encore. Voici comment l'essayer.

La recherche multimodale n’a rien de nouveau pour Google Lens. Le géant américain l’avait introduite en 2022 et depuis lors, il est possible de rechercher des images et du texte en utilisant Lens, par exemple, avec la photo d’une voiture en question, puis en ajoutant l’adjectif “rouge” pour spécifier la couleur dans laquelle vous voudriez la voir apparaître.

Google Lens se voit à son tour dopé à l’IA

Récemment, Google a déployé une mise à jour à Lens venant intégrer ses derniers outils d’intelligence artificielle pour proposer une expérience plus pertinente encore. La firme de Mountain View propose de l’idée suivante pour présenter les nouvelles capacités de Lens : disons que vous vous promenez sur un vide-grenier et que vous trouvez un jeu de société qui semble intéressant, mais dont la boîte et les instructions manquent. Plutôt que de chercher de manière très vague sur Google en décrivant ce que vous avez sous les yeux, Google suggère de prendre une photo du jeu, puis de poser des questions à Lens : “Quel est ce jeu ? Comment y joue-t-on ?” À la manière de la recherche visuelle d’un ChatGPT, Lens va alors rechercher sur le web avec votre photo pour vous proposer des informations pertinentes concernant ledit jeu.

Vous pourriez aussi prendre en photo un plat au restaurant et demander à Lens comment le réaliser. Vous pourriez prendre en photo un bâtiment dans la ville que vous visitez et demander à Lens son histoire ou sa signification. Vous pourriez prendre en photo une carte à collectionner et demander à Lens à quel ensemble elle appartient, si elle est rare ou non. Ce genre d’outil peut être fort pratique dans l’éducation, la nutrition, le shopping, si tant est, évidemment, que cela fonctionne comme annoncé.

Cette nouvelle fonctionnalité de Lens est d’ores-et-déjà déployée. Si vous avez déjà utilisé Google Lens, vous avez fait le plus difficile. Lancez l’app Google sur Android ou iOS, puis tapotez sur l’icône Lens dans la barre de recherche. Vous pouvez alors soit utiliser le bouton recherche/déclencheur pour prendre une photo dans Lens ou passer par le bouton sur la gauche pour sélectionner une photo sur votre téléphone. Lens va alors analyser ladite photo et vous pouvez tapoter sur “Ajouter à votre recherche” pour inclure des questions particulières supplémentaires.

Vous pouvez tester avec tout et n’importe quoi, les résultats sont assez impressionnants. Et il n’y a pas besoin d’être très spécifique dans le contexte que vous donnez à Google via les ajouts, le moteur et son IA s’en chargent. À suivre !