Que devient Miranda Keyes dans Halo après la fin de la saison 2 ?

La fin de la deuxième saison de la série télévisée Halo présente un suspense captivant pour le personnage Miranda Keyes, avec des différences notables par rapport aux jeux originaux.

Tl;dr Miranda Keyes est dans une position intrigante à la fin de Halo saison 2.

Elle s’attaque à une nouvelle menace, le Parasite.

Le destin de Miranda Keyes pourrait être plus aligné avec celui des jeux originaux.

Elle pourrait devenir “Reclaimer/Blessed One” dans les futures saisons.

Le destin de Miranda Keyes dans Halo

La saison 2 de la série Halo se termine de manière intrigante pour le personnage de Miranda Keyes, interprété par Olive Gray. Cette scientifique militaire de premier plan, fille du Dr. Catherine Halsey et du commandant Jacob Keyes, est confrontée à une nouvelle menace : le Parasite.

Des différences notables avec le canon original

Miranda Keyes, malgré sa relation tendue avec sa mère en charge du programme Spartan de l’UNSC, a suivi les traces de Halsey dans la série Halo de Paramount et son “Silver Timeline”. C’est une évolution notable par rapport au canon original des jeux et des livres, où Miranda est une véritable commandante de l’UNSC. De plus, un rebondissement notable pour Halsey et Miranda laisse présager un avenir passionnant pour le personnage de Miranda à la suite du final de la saison 2 de Halo.

Miranda Keyes, une nouvelle figure de proue ?

Dans la série, Jacob Keyes meurt avant les événements du premier jeu et la bataille pour le premier anneau Halo. Miranda n’est pas commandante dans la chronologie de la série, elle a été chargée de poursuivre les recherches de sa mère sur les Forerunners sur le monde de l’UNSC, Onyx. Cependant, leur réunion dans la saison 2 de Halo et la libération accidentelle des spores du Flood pourraient orienter le destin de Miranda vers celui des Keyes des jeux et des livres originaux de Halo.

Un rôle plus important pour Miranda Keyes ?

À la fin de la saison 2 de Halo, John-117 et Makee sont les seuls “Blessed Ones” confirmés capables d’interagir avec la technologie des Forerunners, bien que Kwan Ha semble avoir des liens cruciaux avec les Forerunners. Miranda pourrait donc être révélée comme une “Reclaimer/Blessed One” dans les futures saisons de Halo. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à un rôle plus important pour Miranda Keyes dans une éventuelle saison 3 de Halo, surtout après l’épidémie de Flood sur Onyx qu’elle semble avoir survécue à la fin de la saison 2 de Halo.