Le studio créateur de Spyro et Crash Bandicoot 4 travaillerait sur un nouveau jeu pour Xbox

Un partenariat prometteur

La récente indépendance du studio de jeux vidéo Toys for Bob, acquise le mois dernier au départ d’Activision, propriété de Microsoft, a été marquée par l’annonce d’un nouveau chapitre captivant : une collaboration avec Xbox, une filiale de Microsoft, pour la création d’un nouveau jeu vidéo, selon Windows Central. L’accord a été évoqué lors d’une récente réunion de la mairie.

Une renommée acquise avec la manière

Best-seller bien reçu par la critique et les joueurs, le studio a su faire ses preuves grâce à son expertise en développant des titres tels que “Spyro Reignited Trilogy” en 2018 et “Crash Bandicoot 4“. La société est également responsable du portage de la “N. Sane Trilogy” pour Nintendo Switch.

Projet de jeu mystérieux

Les détails concernant le nouveau titre demeurent, cependant, assez flous. Seul indice, une allusion faite par Matt Booty de Xbox, relayée par Windows Central, qui suggère que ce dernier serait en accord avec le genre de jeux pour lesquels Toys for Bob s’est fait connaître.

Nouvelle indépendance, mais partenariats durables

Malgré sa récente séparation de la famille Activision Blizzard/Microsoft, Toys for Bob n’exclut pas l’idée de travailler de nouveau avec son ancien employeur sur des projets futurs. En février, le studio affirmait explorer une possible collaboration entre le nouveau studio et Microsoft, et qu’il était confiant quant à la poursuite de leur relation de travail étroite avec Activision et Microsoft. Dans un message captivant et ambigu, le studio a laissé planer le suspense : “Alors, gardez vos cornes allumées et vos yeux ouverts pour plus de nouvelles”.