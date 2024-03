L’ancien PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, aurait l’intention d’acquérir TikTok

Selon le Wall Street Journal, l'idée a été présentée à d'éventuels partenaires, y compris le PDG d'OpenAI, Sam Altman.

La possible vente de TikTok est due à une nouvelle loi américaine.

En 2021, Kotick fut accusé de harcèlement sexuel, ce qui a conduit à sa démission.

OpenAI pourrait utiliser TikTok pour former ses modèles d’IA si Altman s’associe à l’achat.

Le feu PDG d’Activision Blizzard cherche à acquérir TikTok

Il est rapporté que Bobby Kotick, l’ancien PDG d’Activision Blizzard est fortement intéressé à acquérir l’application populaire, TikTok. Un récent projet de loi aux États-Unis menace en effet de bannir ou de forcer la vente de l’application, appartenant actuellement à la compagnie chinoise ByteDance. Monsieur Kotick a exprimé cette idée lors d’un dîner de conférence la semaine dernière, auprès de Sam Altman, le directeur général d’OpenAI, et a évoqué ses plans avec le président exécutif de ByteDance, Zhang Yiming.

Le parcours tumultueux de Bobby Kotick

Monsieur Kotick a dirigé Activision Blizzard pendant plus de 30 ans. Cependant, son départ ne s’est pas fait sans heurts. En 2021, une action en justice réglée depuis accuserait la direction de “favoriser le harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur le sexe” dans ce qui a été décrit comme une “culture d’entreprise fraternelle persistante”. De plus, il a personnellement été accusé de harcèlement, un rapport qu’Activision Blizzard a qualifié de “trompeur”.

Une opportunité délicate pour TikTok

L’intérêt de Kotick pour TikTok intervient alors que le sort de l’application est incertain, face à la proposition du “[Protecting] Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act”, prévu pour un vote cette semaine. Si la loi est adoptée, ByteDance devra vendre TikTok dans un délai de six mois, sous peine