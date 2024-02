Les utilisateurs gratuits de NVIDIA GeForce Now devront désormais faire avec les publicités

Il est possible qu'on leur présente des publicités vidéo d'une durée maximale de deux minutes.

Des publicités pour les utilisateurs gratuits de GeForce Now

À compter du 5 mars, les utilisateurs de GeForce Now qui profitent du service gratuitement devront en résister le coût d’une manière tout à fait singulière. NVIDIA a en effet transmis un message via courriel à tous les utilisateurs de son service gratuit, les informant qu’ils devront désormais faire face à des publicités lesquelles seront diffusées alors qu’ils attendent leur tour pour jouer. Ils devront assister “à deux minutes de messages de parrainage vidéo avant chaque session de jeu en attendant dans la file d’attente”, selon cette annonce.

Ce changement, confirmé à The Verge par Stephanie Ngo, porte-parole de l’entreprise, fait partie d’un ensemble de mesures visant à générer des revenus pour le support du service gratuit. L’autre aspect intéressant de cette démarche de NVIDIA réside dans le fait que la compagnie, qui propose un service de jeu en ligne gratuit limité à une heure de jeu, est convaincue que l’ajout de cette publicité aura comme conséquence de réduire le temps d’attente pour ceux qui utilisent le service de manière gratuite.

Un modèle de publicité non-intrusive

Il convient de noter que le modèle publicitaire adopté par NVIDIA conserve une dimension non-intrusive. En effet, des utilisateurs qui ne veulent pas adhérer aux formules “Priority” à 10 dollars ou “Ultimate” à 20 dollars de GeForce Now seront confrontés à ces publicités, mais uniquement pendant les temps d’attente en queue. Ainsi, contrairement aux publicités diffusées au milieu des films ou des séries comme sur Netflix ou Amazon Prime Video, les publicités de NVIDIA ne feront pas irruption lors des sessions de jeu en cours.

NVIDIA, une valeur sûre du marché

NVIDIA vient récemment de surpasser Alphabet en termes de valeur, en devenant la troisième entreprise la plus précieuse aux États-Unis, et quatrième à l’échelle mondiale. La société est aujourd’hui valorisée à 1.83 trillion de dollars et détient une part de 80% sur le marché des puces haut de gamme, bénéficiant ainsi de l’essor de l’IA de l’année passée. Ainsi, malgré l’introduction de ces publicités, l’avenir de GeForce Now semble plutôt prometteur.