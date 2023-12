Les jeux Call of Duty débarquent sur NVIDIA GeForce Now

Les premiers jeux d'Activision à débarquer sur le service de streaming sont Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 et Warzone. Quel sera le prochain jeu à rejoindre cette liste, d'après vous?

Tl;dr NVIDIA GeForce Now accueille trois jeux Call of Duty.

C’est une concession majeure de Microsoft pour acquérir Activision Blizzard.

Les utilisateurs GeForce Now pourront diffuser les titres PC Game Pass.

Microsoft a également vendu les droits de cloud gaming d’Activision à Ubisoft.

Une retombée majeure de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft

En cédant à l’une des grandes exigences des régulateurs lors du rachat record d’Activision Blizzard, Microsoft a accepté de permettre aux utilisateurs de services cloud tiers de diffuser des jeux Xbox d’Activision. À partir d’aujourd’hui, trois jeux Call of Duty, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 et Warzone, sont accessibles via NVIDIA GeForce Now.

Le retour d’Activision sur la plateforme GeForce Now

C’est le premier retour d’Activision sur la plateforme GeForce Now depuis la finalisation en octobre du contrat à hauteur de 68,7 milliards de dollars entre Microsoft et Activision. De temps en temps, les jeux Activision Blizzard étaient disponibles sur GeForce Now, avant que l’éditeur les retire quelques jours après l’activation du service de diffusion pour tous les utilisateurs au début de 2020.

L’arrivée des jeux Microsoft sur GeForce Now

Microsoft a commencé à rendre disponibles ses jeux propriétaires sur GeForce Now cette année, avec le début de Gears 5 en mai. Plus récemment, Microsoft a permis aux utilisateurs GeForce Now de diffuser des titres PC Game Pass et des achats Microsoft Store. NVIDIA prévoit que les anciens titres CoD seront disponibles sur GeForce Now plus tard.

Vente des droits de Cloud Gaming à Ubisoft

Une autre concession clé que Microsoft a faite pour apaiser les régulateurs britanniques a été de vendre les droits de cloud gaming pour les titres Activision Blizzard à Ubisoft. Cependant, Microsoft tiendra compte des accords qu’il a conclus directement avec divers services de cloud gaming.