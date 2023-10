Le service de cloud gaming NVIDIA GeForce Now va augmenter ses prix en Europe en novembre. Une augmentation de quelques euros pour répondre à l'inflation.

À partir du 1ᵉʳ novembre, vous devrez payer un peu plus cher pour votre abonnement au service de cloud gaming de NVIDIA, GeForce Now. L’entreprise a en effet annoncé une augmentation des tarifs au Canada et en Europe pour “prendre en considération l’augmentation des coûts d’exploitation dans ces régions”. Pour être plus précis, si vous payez en euro, en dollars canadien, en livre britannique et dans quelques autres monnaies du vieux continent, attendez-vous à une augmentation tarifaire.

En France, par exemple, l’abonnement GeForce Now Priority passera à 10,99 € par mois. L’offre Ultimate, pour un accès à des serveurs avec GPU RTX 4080, 240 fps et ray tracing, coûtera quant à lui 25,99 €. Cela représente une augmentation de 2 € des tarifs. Et comme c’est souvent le cas, le montant même de l’augmentation dépend du pays dans lequel vous êtes. Ceci étant dit, il est possible de verrouiller le tarif actuel pour les six prochains mois. Il suffit d’opter pour l’offre de six mois avant le 1ᵉʳ novembre. Sachez par exemple que l’abonnement Ultimate coûtera 20 € de plus en France lorsque les nouveaux tarifs entreront en vigueur le mois prochain.

Vous pouvez par ailleurs aussi acheter des cartes cadeaux pendant les prochaines semaines à leur tarif actuel. NVIDIA explique qu’elle ajustera les prix des cartes cadeaux après le 1ᵉʳ novembre, mais qu’elle honorera les montants des cartes achetées avant cette date, et ce, même si elles sont activées ultérieurement. Si vous vous êtes inscrit(e) au service très tôt et que vous êtes un membre “Founder”, cependant, n’ayez aucune crainte, cette augmentation de tarif ne s’applique pas à vous. Vous continuerez de payer le même prix.