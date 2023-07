NVIDIA lance un remake gratuit du mod Portal: Prelude sur Steam. Une bien belle démonstration de l'outil très attendu RTX Remix.

NVIDIA a lancé tout récemment un remake du mod Portal de 2008 réalisés par des fans, Portal: Prelude. Ce dernier est disponible sur Steam et, mieux encore, il est gratuit pour celles et ceux qui ont le jeu original. Il ne s’agit pas là d’une terne re-sortie, dans la mesure où cette nouvelle version propose des textures améliorées, une prise en charge complète du ray tracing, le DLSS 3 pour des performances revues à la hausse, le NVIDIA Reflex pour réduire la latence et RTX IO pour des temps de chargement plus courts.

NVIDIA lance un remake gratuit du mod Portal: Prelude sur Steam

NVIDIA a aussi publié un GeForce Game Ready Driver pour simplifier l’installation. Tous les changements apportés à ce remaster ont été réalisés par des modders, pour garder l’esprit de la sortie originale, via le futur outil de création RTX Remix. Par ailleurs, NVIDIA a aussi embauché des modders réputés pour moderniser certains éléments et améliorer l’éclairage dans le jeu.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Portal: Prelude avait vu le jour en 2008, développé par des modders. Il s’agit d’une suite au jeu original, l’histoire se déroule avant l’ère de GLaDOS. Le jeu offre une campagne d’environ 10 heures avec environ 20 chambres, une histoire intégralement doublée et des mécaniques qui vont au-delà de ce que propose le premier opus Portal. À ce jour, c’est encore le mod Portal le plus apprécié et celui-ci n’a aucune concurrence.

Une bien belle démonstration de l’outil très attendu RTX Remix

Ce remake a nécessité pas moins de huit mois de travail de développement et sert, une fois n’est pas coutume, de véritable démonstration pour l’outil de modding cité plus haut, RTX Remix. Portal: Prelude est disponible dès à présent et ne vous coûtera rien si vous avez déjà le jeu original Portal dans votre bibliothèque, alors n’hésitez pas !