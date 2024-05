PlayStation Plus : les jeux Essential de mai 2024

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Essential pour le mois de mai 2024.

Tl;dr Les nouveaux jeux du PlayStation Plus pour le mois de mai 2024 sont annoncés.

Les jeux sont disponibles à tous les niveaux d’abonnement.

Les jeux de mai 2024 comprennent EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic et Destiny 2: Lightfall.

Ces jeux offrent diverses formes d’action et sont accessibles aux utilisateurs de PS4 et PS5.

Un vent de nouveautés souffle sur PlayStation Plus

À l’aube du mois de mai 2024, le PlayStation Plus s’apprête à ravir ses abonnés avec l’arrivée de nouveaux jeux. Ces derniers, disponibles indépendamment du niveau d’abonnement, promettent d’offrir des heures d’action et de divertissement aux adeptes des consoles PS4 et PS5.

The PlayStation Plus Monthly Games for May are: ⚽ EA Sports FC 24

👟⚔️ Ghostrunner 2

🦊 Tunic

🏄 Destiny 2: Lightfallhttps://t.co/5oPpiXNwXW pic.twitter.com/CcDIxH2c83 — PlayStation (@PlayStation) May 1, 2024

Un éventail de jeux pour tous les goûts

Les joueurs pourront profiter de plusieurs titres aussi divers que captivants. Parmi les plus attendus, on retrouve EA Sports FC 24, pour les amateurs de football, et Ghostrunner 2, réservé aux détenteurs de la PS5, qui offre une action trépidante, bien que nécessitant une certaine habileté.

L’adorable Tunic risque également de surprendre par sa complexité, mêlant habilement aventure et énigmes. Enfin, Destiny 2: Lightfall, réservé aux joueurs de Destiny 2, vient compléter cette offre avec son action rapide dans un univers cyberpunk.

Des avantages exclusifs aux abonnés

En plus de ces nouveautés, les abonnés PlayStation Plus bénéficient du jeu en ligne et d’un catalogue de jeux régulièrement enrichi et accessible tant que l’abonnement est actif. Les titres du mois de mai 2024 seront disponibles à partir du 7 mai, tandis que ceux d’avril prendront fin le 6 mai.

Des prix adaptés à tous les budgets

Il est important de rappeler que PlayStation Plus propose trois niveaux d’abonnement : Essential, Extra et Premium, chacun offrant des avantages spécifiques pour des tarifs allant de 59,99 euros à 119,99 euros par an.