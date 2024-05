Xbox Games Showcase : les jeux les plus susceptibles d’être présentés par Microsoft

L'événement Xbox Games Showcase de l'éditeur américain Microsoft mettra en avant les nouveautés d'Activision, de Blizzard Entertainment, de Bethesda, des Xbox Game Studios ainsi que des partenaires tiers.

Le Xbox Games Showcase s’annonce comme l’un des événements majeurs de l’année 2024 pour tous les passionnés de jeux vidéo. Prévu pour le 9 juin 2024, ce rendez-vous annuel de Microsoft est l’occasion de découvrir de nouveaux titres et d’obtenir des mises à jour sur les jeux les plus attendus.

We’re going to be talking about games of course

Tune in to the Xbox Games Showcase followed by [REDACTED] Direct on Sunday, June 9 @ 10am PT: https://t.co/z78G8h75r2 | #XboxShowcase pic.twitter.com/XgOGJy2gLv

— Xbox (@Xbox) April 30, 2024