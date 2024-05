Assassin’s Creed Mirage débarque sur iPhone et iPad le 6 juin

Ubisoft affirme que nous bénéficierons d'une expérience identique à celle de la version console, que nous avons aimée.

Assassin’s Creed Mirage : une expérience de jeu mobile révolutionnaire

Préparez-vous, amateurs de jeux vidéo, à une nouvelle aventure virtuelle sans précédent. En effet, Ubisoft a annoncé l’arrivée du plus récent opus de la célèbre saga Assassin’s Creed sur iPhone et iPad. Assassin’s Creed Mirage, dont l’action se déroule au neuvième siècle à Bagdad, sera disponible à partir du 6 Juin.

Comme sur console, mais dans la paume de votre main

Ubisoft promet dans cette version mobile « la même expérience que la version console » mais adaptée aux commandes tactiles. Les propriétaires d’iPhone 15 Pro et iPads dotés d’une puce M-series seront ravis d’apprendre que cette nouveauté leur sera accessible.

De plus, IGN a rapporté que Ubisoft a confirmé la compatibilité du jeu mobile avec des contrôleurs matériels MFi tels que le Backbone One et le Razer Kishi Ultra.

Un jeu connecté pour une expérience sans limites

Précision qui ravira les gamers modernes, Ubisoft a intégré le soutien de la progression et de la sauvegarde croisées via Ubisoft Connect. Une fonctionnalité qui permet aux joueurs de “reprendre là où ils se sont arrêtés, quelle que soit leur plateforme”, et ce, après le lancement précédemment effectué en octobre sur PC, PS5/4, Xbox Series X/S et Xbox One.

Retour aux sources et accueil positif

Pour Engadget, Kris Holt précise que Assassin’s Creed Mirage marque “un retour en force à l’essence de la série“, en revenant aux éléments d’action et d’infiltration qui ont fait sa renommée. Holt a aussi noté une “sensation chaleureuse de nostalgie” tout au long du jeu.

Modalités de disponibilité

Assassin’s Creed Mirage sera gratuit au téléchargement, avec un essai gratuit de 90 minutes. Suite à cela, un achat intégré de 50$ sera nécessaire pour continuer à jouer sur tout iPhone ou iPad compatible. Le jeu est déjà disponible en pré-réservation sur l’App Store. Alors, saisissez votre écran et préparez-vous à une plongée au cœur du Bagdad du neuvième siècle-être prêt pour une incursion inoubliable dans l’histoire !