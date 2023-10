Assassin’s Creed Mirage fait aussi bien que AC Origins et AC Odyssey

Ubisoft est satisfait du lancement d'Assassin's Creed Mirage sur consoles et PC.

Spécialement créé à l’occasion du 15ème anniversaire de la licence, Assassin’s Creed Mirage est une véritable réussite pour l’éditeur français Ubisoft :

Le nombre de joueurs étant dans la lignée des précédents lancements réussis tels que AC Origins et AC Odyssey, nous sommes très touchés par l’accueil positif réservé à AC Mirage. Nous sommes également fiers d’annoncer qu’il s’agit du plus grand lancement “New Gen” (PS5, Xbox Series X, Xbox Series S) en termes de ventes d’unités chez Ubisoft à ce jour.

Ubisoft touche les fans avec Assassin’s Creed Mirage

En plus de marquer le retour de la licence au Moyen-Orient, Assassin’s Creed Mirage propose une expérience d’action-aventure narrative, renouvelant les mécanismes de parkour, de furtivité et d’assassinat qui ont fait la renommée d’Assassin’s Creed depuis ses débuts avec Altaïr Ibn La-Ahad.

Assassin’s Creed Mirage met en scène le Maître Assassin Basim Ibn Ishaq (ami puis ennemi d’Eivor Varinsdóttir dans Assassin’s Creed Valhalla) et se déroule dans le Bagdad du 9ème siècle, l’une des villes les plus magnifiques et les plus importantes de son époque. Dans les rues denses et animées de la capitale du califat abbasside, les joueurs vont pouvoir découvrir des monuments grandioses, mais seront également témoins d’une agitation grandissante, à l’origine d’une révolution contre la corruption.