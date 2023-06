Assassin’s Creed Mirage : un hommage aux premières aventures d’Altaïr

Ubisoft offre une version moderne des éléments de gameplay de parkour, de furtivité et d'assassinat avec Assassin’s Creed Mirage.

En plus d’être le premier jeu Assassin’s Creed à sortir dans le monde entier avec une localisation arabe complète, texte et voix compris, Assassin’s Creed Mirage proposera dès son lancement la fonctionnalité “Histoire de Bagdad” qui donne accès à des images issues des collections de musées et d’institutions de renom, mais également à une véritable base de données sur les faits et l’époque relatés dans le jeu.

Sarah Beaulieu, directrice narrative chez Ubisoft Bordeaux, a déclaré :

Que signifie être libre ? Que faut-il sacrifier dans la quête de liberté et de justice que poursuivent farouchement Ceux qu’on ne voit pas ? Comment trouver sa voie et accomplir son destin quand on ne sait pas qui on est vraiment ? Alors qu’il passe du statut de voleur de rue à celui de maître-assassin, Basim Ibn Ishaq pense avoir trouvé un but en tant que membre de Ceux qu’on ne voit. Il travaille dans l’obscurité pour servir la lumière, mais ses visions cauchemardesques ne cessent de le hanter et l’amènent à se poser encore plus de questions sans avoir les réponses. À Bagdad, la recherche de la vérité a un prix. La capitale de l’empire abbasside, l’une des villes les plus riches, les plus diversifiées et les plus avancées du monde, est à un tournant de son histoire. L’agitation grandit au point de provoquer une révolution contre la corruption et la justice arbitraire, ainsi que la fixation d’un prix qui bouleversera l’histoire et changera la vie de chacun. Des amis d’enfance, des amis cachés ainsi que des alliés et des ennemis nouvellement formés façonneront l’aventure de Basim, mais ses visions horrifiques sont le visage d’une lutte qu’il ne peut mener que seul.

Assassin’s Creed Mirage en vidéo

Assassin’s Creed Mirage sortira le 12 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Amazon Luna, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que le service d’abonnement Ubisoft+.