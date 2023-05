Assassin’s Creed Mirage met l’accent sur la furtivité et les assassinats

Basim Ibn Ishaq est l'un des Assassins les plus agiles et les plus ingénieux de la licence Assassin’s Creed.

Dans Assassin’s Creed Mirage, les joueurs incarnent Basim Ibn Ishaq, vu pour la première fois dans Assassin’s Creed Valhalla aux côtés de Sigurd Styrbjornson et Eivor Varinsdóttir, un voleur de rue rusé aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. Après un acte de vengeance meurtrier, il s’enfuit de Bagdad et rejoint une ancienne organisation, “Ceux que l’on ne voit pas”. Au fur et à mesure qu’il apprend leurs mystérieux rituels et leurs puissants principes, il perfectionne ses capacités uniques, découvre sa vraie nature et apprend à comprendre un nouveau credo, qui changera son destin.

Du gameplay pour Assassin’s Creed Mirage

La ville animée de Bagdad du 9ème siècle à l’apogée de son âge d’or, terrain de jeu d’Assassin’s Creed Mirage, offre une densité et une verticalité optimale pour que les joueurs exploitent les capacités de parkour de Basim Ibn Ishaq, mais également des techniques comme la Concentration d’Assassin qui lui permet de marquer et d’assassiner plusieurs ennemis à la suite. L’éditeur français Ubisoft précise que ce nouvel opus offre une expérience d’action-aventure avec une narration soignée ainsi qu’une modernisation des éléments de gameplay de parkour, de furtivité et d’assassinat qui ont défini la licence depuis plus de quinze ans.

Assassin’s Creed Mirage sortira le 12 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Amazon Luna, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que le service d’abonnement Ubisoft+.