Découvrez le gameplay revigorant et les divinités inédites de Hades II par Supergiant

Le développeur a organisé un live-stream de trois heures pour présenter en détail le prochain jeu de type roguelike dans un donjon labyrinthique.

Tl;dr Annonce d’un aperçu détaillé du prochain jeu Hades II.

Présentation du nouveau protagoniste, Melinoë, différent de Zagreus.

Découverte de nouveaux dieux, ressources et paysages du jeu.

La version d’accès anticipé du jeu prévue au printemps.

Supergiant Games prépare Hades II

Supergiant Games, l’un des créateurs de jeux vidéo critiquement acclamés, offre aux fans un aperçu complet de la suite de leur hit : Hades. La longue diffusion en direct de trois heures a dévoilé les nouveaux designs de ses personnages inspirés de la mythologie grecque, les mécanismes originaux et autres nouveautés de Hades II.

Un nouveau protagoniste : Melinoë

C’est Greg Kasavin, directeur créatif, et Amir Rao, directeur du studio, qui ont présenté la nouvelle protagoniste du jeu, Melinoë. Sœur de Zagreus, héros du premier titre, elle se distingue par ses capacités magiques et son maniement habile de sa dague. Nul besoin pour les joueurs d’être familiers avec le premier jeu ou la mythologie grecque pour apprécier Hades II. Cela dit, les anciens fans reconnaîtront “des références délicieuses” disséminées çà et là.

Le contenu inédit de Hades II

La diffusion a également permis de mettre en lumière de nouveaux dieux tels qu’Apollo, des revenants comme Aphrodite et Déméter, ainsi que de nouvelles ressources pour améliorer son personnage. Un accent particulier a été mis sur l’exploration des divers environnements offerts par ce jeu riche et méticuleusement conçu. Néanmoins, le travail sur Hades II n’est pas encore terminé. Kasavin et Roe ont démontré le jeu en s’appuyant sur la version test technique, ce qui suggère que certains aspects pourraient encore changer avant le lancement définitif.

Une sortie prévue ce printemps

Le studio est déterminé à résoudre rapidement tout problème potentiel que pourraient rencontrer les testeurs techniques. Cette anticipation et ce dévouement ont pour but de permettre le lancement d’un accès anticipé de Hades II, prévu pour le printemps prochain.