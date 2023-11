Netflix va lancer Hades, Braid et Death’s Door sur mobiles

Des jeux inspirés par les émissions et les films de la compagnie sont également en préparation. Qui sait quels divertissements passionnants nous attendent à l'avenir ?

Tl;dr Netflix propose maintenant plus de 80 jeux gratuits pour les abonnés.

Des titres indépendants populaires comme “Hades” et “Braid” seront disponibles.

“Death’s Door” et “Katana Zero” seront également parmi les nouveautés.

Des jeux basés sur des séries Netflix comme “Money Heist” sont en préparation.

Netflix : une riche sélection de jeux disponibles pour les abonnés

Avec une diversité de plus de 80 jeux disponibles pour ses abonnés, Netflix enrichit constamment son offre de divertissement. Libérant l’accès à des jeux gratuits sur iOS, Android et des plateformes de bureau, ce géant du streaming veut donner à ses utilisateurs une expérience inoubliable.

Des classiques indépendants bientôt sur Netflix

En tête de liste des nouveautés attendues, on retrouve “Hades”, élu parmi les meilleurs jeux de 2020. Ce jeu de donjon mettant fortement l’accent sur la rejouabilité sera disponible pour les abonnés sur iOS. Le personnage principal, Zagreus, possède une grande variété d’armes et de capacités qui évoluent au fur et à mesure de l’aventure.

Netflix s’associe à des créations indépendantes reconnues

Un autre titre phare, “Braid”, est prévu pour les utilisateurs de Netflix sur iOS et Android. Il propose aux joueurs un monde de puzzles enrichis par plus de 15 heures de commentaires abordant la conception du jeu et ses aspects de programmation.

Des jeux vidéo inspirés de séries et films populaires

En plus de ces classiques indépendants, Netflix annonce l’arrivée de jeux inspirés de ses séries et films populaires. Parmi eux, “Money Heist” qui offrira aux abonnés la possibilité de participer à un vol similaire à celui présenté dans la série originale.