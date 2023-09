Hades II sera jouable sur PC au printemps prochain. Le studio va procéder comme pour le premier opus.

Hades est considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2020, mais les joueurs ont pu en profiter depuis bien avant puisque le jeu fut proposé en accès anticipé en décembre 2018. Sa suite tant attendue devrait suivre le même chemin et le développeur Supergiant Games a révélé récemment quand il sera disponible.

Hades II sera jouable sur PC au printemps prochain

Hades II arrivera en accès anticipé sur PC au deuxième trimestre 2024, autrement dit au printemps prochain, via Stem et l’Epic Games Store. Supergiant révèlera la date exacte et d’autres détails, comme le prix et les configurations système dans quelques mois.

Supergiant précisait dans un post sur son blog qu’il prévoit au moins autant de contenu pour Hades II dans l’accès anticipé que le premier opus. “Même si l’accès anticipé signifie que le jeu n’est pas complet, nous voulons tout faire pour que Hades II soit le plus intéressant possible dès que vous pouvez y pouer”, expliquait le studio.

Certains pourront même tester Hades II encore plus tôt, Supergiant prévoyant d’organiser un test technique L’objectif sera de mettre au jour d’éventuels soucis de compatibilité ou problèmes techniques avant qu’un nombre bien plus important de joueurs n’y aient accès. Cependant, la version de ce test technique sera “bien moins étoffée que ce qui est prévu pour l’accès anticipé et très certainement limitée à un petit nombre de joueurs qui ont manifesté pour y participer.”

Le studio va procéder comme pour le premier opus

L’accès anticipé peut contribuer pour beaucoup au succès d’un jeu, comme Supergiant et le développeur de Baldur’s Gate III, Larian Studios, l’ont appris. Supergiant va donc procéder à l’identique pur Hades II. “Nous pensons que le planning que nous avons prévu sera pour le mieux, avec un jeu suffisamment avancé pour que les retours concernent des éléments qui existent bel et bien, mais pas trop avancé pour que nous puissions réagir correctement face aux retours que nous recevrons”, écrit le studio.

Supergiant a prévu de proposer plusieurs mises à jour majeures pour Hades II pendant la période d’accès anticipé et de bien écouter les retours des joueurs. L’histoire et le nombre de personnages s’étendront, tout comme les relations entre les personnages existants. Le studio finalisera toute l’histoire avec la sortie de la version complète de Hades II, mais il n’a pas encore d’idée très claire de la date à laquelle cela arrivera. Les joueurs sur console, quant à eux, devront patienter jusqu’à ce moment-là.