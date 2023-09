Baldur's Gate III sera disponible dans son intégralité sur Mac le 21 septembre. Les joueurs Mac pourront en profiter avant les joueurs Xbox.

Les utilisateurs Mac qui veulent jouer à Baldur’s Gate III sur leur ordinateur devront patienter encore quelques jours. En effet, Larian Studios a annoncé que la version complète du jeu ne sera disponible sur macOS qu’à partir du 21 septembre prochain. Le jeu est disponible pour l’OS de la marque à la pomme depuis quelque temps, mais seulement dans une version anticipée limitée.

Plus précisément, les joueurs ne peuvent découvrir que le premier acte du jeu et sont bloqués juste après. Impossible donc pour eux de découvrir ce que le développeur a décrit comme “approximativement 25 heures de contenu indépendant”. Dans une semaine, les joueurs Mac pourront poursuivre l’histoire jusqu’à atteindre les Moonrise Towers et révéler tous les secrets dans le troisième acte.

Baldur’s Gate III est sorti initialement sur PC le 3 août dernier avant d’arriver sur PlayStation 5 il y a quelques jours. Pour les consoles, le jeu reste une exclusivité PlayStation 5, mais pas parce que le développeur a signé un accord avec Sony Entertainment. Larian Studios s’est retrouvé face à une contrainte technique qui l’a empêché de lancer le jeu sur Xbox en même temps que sur PS5, c’est aussi simple que cela.

Microsoft a des règles en place obligeant les développeurs à s’assurer que les jeux proposés sur les Series S et Series X disposent des mêmes fonctionnalités. Dans le cas de Larian Studios, les développeurs ne sont pas parvenus à faire fonctionner convenablement la fonction de coopération en écran partagé sur la Series S, moins puissante que sa grande sœur. Après des échanges avec le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, cependant, le développeur a obtenu la permission de commercialiser le titre pour la Series S sans la fonctionnalité d’écran partagé, mais avec le cross-save entre Steam et les deux consoles Xbox. La version Xbox de Baldur’s Gate III n’a pas encore de date de sortie précise, mais elle devrait arriver avant la fin de cette année. Encore un peu de patience.

Thank you from the fiery infernal engine we keep in place of our heart. ❤️‍🔥 We couldn't have asked for a better response to Baldur's Gate 3.

Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac.

Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac.

Gather your party: https://t.co/t4tqKMspNm pic.twitter.com/jyUUpxCKc4

— Larian Studios (@larianstudios) September 13, 2023