Fortnite accueillera bientôt un crossover avec Fallout

Il se pourrait bien que le mot "vaulting" prenne bientôt un sens différent. Quelle pourrait être la nouvelle signification derrière "vaulting" ?

Tl;dr La série Fallout de Prime Video est un franc succès.

Fortnite prépare un crossover avec Fallout.

La nouvelle saison de Fortnite est prévue pour le 24 mai.

Epic Games montre une sensibilité culturelle remarquable.

Le succès de Fallout sur Prime Video résonne à travers le Moyen Âge numérique

Le désir ardent des fans de l’univers Fallout est palpable. Cela est principalement dû à la très populaire série Fallout de Prime Video qui a su captiver tant la critique que le public. Les entreprises Microsoft et Bethesda, cependant, n’ont pas su tirer une pleine satisfaction de cet engouement.

Fortnite, la bataille royale opportuniste

La suite du succès de Fallout devait être Fallout 4, qui gravissait les échelons du club sélect des ventes de jeux-vidéo. Même si Bethesda a mis à jour le jeu pour les consoles de la génération courante, la suite de Fallout n’était pas encore prête. De plus, il faut attendre la fin du développement de “The Elder Scrolls 6” avant que Bethesda ne commence à travailler sur le prochain titre Fallout. Mais, comme les monstres du désert digital ne dorment jamais, une autre entité de jeu est prête à tirer parti de la popularité croissante de Fallout : Fortnite.

Une rencontre entre deux univers phares du jeu vidéo

Il semblerait en effet que le compte officiel de Fortnite ait teasé un crossover en amont de la nouvelle saison du jeu de bataille royale, habilement nommée “Wrecked“, qui sera disponible à partir du 24 mai. Pour appâter les millions de joueurs, Epic Games a partagé une image de l’armure de puissance de la Confrérie de l’acier, un symbole fort de l’univers de Fallout.

Epic Games : une veille culturelle exceptionnelle

Si les détails de ce crossover restent encore flous, certaines rumeurs avancent déjà que la prochaine saison pourrait s’articuler autour d’une version post-apocalyptique de l’île du jeu, avec l’apparition à l’horizon d’une tempête de sable. Les fans de Fallout se mettent de plus à espérer avoir accès à des mini nukes et autres armes inspirées de Fallout dans Fortnite. Cet événement est une nouvelle preuve de la capacité d’Epic Games à rester connectés aux tendances culturelles du moment, toujours là où on ne les attend pas.