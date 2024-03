Le lancement de la nouvelle saison de Fortnite retardé en raison de problèmes techniques

La saison 2 du chapitre 5 apportera progressivement les dieux grecs et leurs pouvoirs mythiques sur l'île.

Ce n’est pas sans rappeler le changement habituel de rythme entre les saisons d’Epic Games. Vendredi dernier, le géant du jeu vidéo a mis Fortnite hors service plus tôt que d’habitude pour effectuer une maintenance routinière. Ce qui était censé n’être qu’une interruption de quelques heures a été prolongé en raison d’une “complication inattendue”.

We’re continuing the work to bring Fortnite back online. Players will be able to pre-download an updated version of v29.00 in approximately 5 hours.

We’re grateful for your patience and can’t wait for everyone to be able to jump in. ⚡💛 pic.twitter.com/lcresJjEuc

— Fortnite Status (@FortniteStatus) March 8, 2024