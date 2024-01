Epic Games confirme le retour de Fortnite sur iOS en Europe cette année

Apple a récemment introduit les boutiques d'applications tiers aux utilisateurs européens.

Le célèbre jeu Fortnite d’Epic Games fera bientôt son grand retour sur les iPhone et iPad en Europe. Ceci, grâce à l’arrivée du nouvel Epic Games Store mobile, un mouvement qui marque le retour officiel du titre sur la plateforme d’Apple depuis son retrait en août 2020.

Cette réintroduction est rendue possible par la mise en vigueur de la nouvelle loi de l’Union Européenne sur les marchés numériques dès le 7 mars. Elle permet en effet aux développeurs de percevoir des paiements et de distribuer leurs applications en dehors de l’App Store d’Apple. Le géant technologique américain a dû répondre à cette nouvelle législation en mettant en place un nouveau processus d’approbation dit de “Notarisation” pour repérer les applications potentiellement dangereuses.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024