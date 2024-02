Disney investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games pour créer un “univers de jeux et de divertissement”

Bob Iger, le PDG de Disney, a décrit leur dernière incursion dans l'univers du jeu comme leur plus grand exploit jamais réalisé.

Tl;dr Disney investira 1,5 milliard de dollars dans Epic Games.

Ils créeront un nouvel “univers de jeux et de divertissement”.

Les utilisateurs pourront interagir avec des personnages de Disney, Pixar, Marvel, etc.

La valorisation d’Epic Games après l’investissement n’a pas été divulguée.

Un partenariat monumental entre Disney et Epic Games

Disney, le géant de l’animation et Epic Games, le créateur du célèbre jeu vidéo Fortnite, ont annoncé mercredi un investissement colossal de 1,5 milliard de dollars de Disney dans Epic Games. Ce partenariat vise à créer un tout nouvel “univers de jeux et de divertissements” au cours des prochaines années.

Réunir le meilleur des deux mondes

Dans une déclaration, Bob Iger, PDG de Disney, explique que cette relation de travail unique avec Epic Games engendrerait un “univers de jeux et de divertissement” inédit, rassemblant les franchises phares de Disney et le populaire Fortnite. Cette opération représente l’entrée la plus significative de Disney dans le monde des jeux vidéo, offrant de vastes opportunités de croissance et d’expansion.

Une pléthore de possibilités d’interaction

Les joueurs auront l’opportunité de “jouer, regarder, magasiner et interagir” avec les personnages et les histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et bien plus. Cet univers de divertissement inédit sera propulsé par le moteur Unreal de Epic Games, déjà exploité par Disney pour la production de films et de jeux vidéo.

Cependant, la valorisation d’Epic Games après cet investissement stratégique de Disney n’a pas encore été communiquée. Notons que l’entreprise technologique chinoise Tencent détient actuellement 40 % d’Epic Games, tandis que Sony en possède un peu plus de 5 %.