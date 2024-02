Giraffic dans Zootopia fait référence à un film Disney annulé

Dans une scène du film d'animation Zootopia, on peut apercevoir un DVD nommé Giraffic. Ce titre, qui peut sembler inconnu, fait en réalité référence à un film de Disney qui a été annulé.

Tl;dr Giraffic est une référence à un film Disney annulé.

Il apparaît dans une scène du film Zootopia.

Giraffic est un clin d’œil au film Gigantic annulé en 2017.

Malgré son annulation, Gigantic reste un élément de surprise pour les fans de Zootopia.

Le clin d’œil de Disney à un film annulé

Dans une scène du film d’animation Zootopia de Disney, sorti en 2016, un DVD intitulé Giraffic fait une apparition discrète. Ce “Digital Versatile Disc”, qui peut passer inaperçu, est un clin d’œil à un film Disney annulé, connu des amateurs de l’univers Disney.

Zootopia : un film récompensé

Réalisé par Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush pour Walt Disney Pictures et Walt Disney Animation Studios, Zootopia met en scène Judy Hopps, un lapin policier qui fait équipe avec un renard arnaqueur, Nick Wilde, pour déjouer une conspiration criminelle. Ce film d’animation a remporté l’Oscar et le Golden Globe du meilleur film d’animation, devançant Moana, un autre film de la firme aux grandes oreilles. Zootopia a également une note de 98% sur Rotten Tomatoes.

Des références cachées

Au cours de l’interrogatoire de Duke Weaselton, un personnage de Zootopia, Nick et Judy découvrent une pile de DVD contrefaits. Parmi ces DVD, on trouve Giraffic, un disque numérique polyvalent qui n’évoque aucun film Disney existant. Cependant, sa présence parmi d’autres films parodiques laisse penser aux réalisateurs que Giraffic a une signification.

Giraffic, une référence à Gigantic

Giraffic est un clin d’œil à un film Disney qui n’a jamais vu le jour. Il s’agit de Gigantic, un film musical d’animation Disney qui a été annulé en 2017. Prévu pour 2020, ce film était une adaptation du conte Jack et le Haricot magique. Malgré l’abandon du projet, Gigantic reste un élément de surprise pour les fans de Zootopia.