Pourquoi Gabrielle Union n’apparaît pas dans Bad Boys 4 ?

La bande-annonce de Bad Boys 4 révèle le retour de quelques visages familiers, cependant le personnage Syd, incarné par Gabrielle Union dans Bad Boys 2, est toujours absent de la saga.

Retour sur l’absence de Syd dans Bad Boys 4

Si Bad Boys 4 va apporter son lot de surprises avec le retour de plusieurs personnages, Sydney “Syd” Burnett, interprétée par la comédienne américaine Gabrielle Union dans Bad Boys 2, manque encore à l’appel. Depuis 2003, son absence dans la suite de la franchise de Sony est déconcertante.

Un personnage phare absent

Il n’est pas rare que des franchises à succès comme Bad Boys voient des personnages entrer et sortir de la série pour maintenir l’intérêt de l’intrigue. Cependant, l’absence de Syd, un des personnages les plus appréciés et importants, interroge. Qu’est-il arrivé à Syd, la soeur de Marcus et la petite amie de Mike ?

L.A.’s Finest apporte quelques réponses

La série L.A.’s Finest se déroule à Los Angeles et révèle que Syd est devenue une lieutenant de police respectée, ayant quitté son passé compliqué derrière elle. La série donne ainsi un contexte à l’absence de Syd dans les films “Bad Boys”.

La gestion des personnages féminins dans la franchise

L’un des aspects les plus critiquables de la franchise Bad Boys est la manière dont les personnages féminins sont traités. Ils apparaissent et disparaissent sans explication, souvent réduits à des objets de désir pour les personnages masculins. Bad Boys 4 ne fait pas exception, remplaçant Gabrielle Union par une autre femme avec qui Mike finit par s’installer.