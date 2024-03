Bad Boys 4 : Will Smith et Martin Lawrence, fugitifs dans un retour explosif

Sony Pictures Entertainment et Columbia Pictures dévoilent la bande-annonce de Bad Boys: Ride or Die avec Will Smith et Martin Lawrence.

Tl;dr Will Smith et Martin Lawrence reviennent dans Bad Boys: Ride or Die.

Bad Boys: Ride or Die est une suite très attendue de Bad Boys for Life de 2020.

La bande-annonce révèle un film d’action avec de nouveaux et anciens acteurs.

Il se concentrera sur la corruption posthume du Capitaine Howard.

Retour en force de la franchise Bad Boys

Will Smith et Martin Lawrence, les deux acteurs emblématiques de la franchise Bad Boys de Columbia Pictures, sont de retour pour un quatrième volet intitulé Bad Boys: Ride or Die. Suite du succès de Bad Boys for Life sorti en 2020, ce nouvel opus est très attendu par les fans.

Un casting étoilé

Pour ce nouvel épisode de la franchise Bad Boys, les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ont rassemblé un casting impressionnant, avec notamment Rhea Seehorn et Eric Dane, ainsi que les stars de retour comme Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paula Núñez et Jacob Scipio.

Une bande-annonce explosive

Bad Boys: Ride or Die promet d’être un film d’action intense, révélant également comment les nouveaux acteurs et les anciens se fondent dans l’intrigue. Elle nous donne un avant-goût de ce qui attend nos deux détectives, Mike Lowrey et Marcus Burnett, après la fin de Bad Boys for Life.

Une intrigue pleine de rebondissements

Prévu pour le 7 juin 2024 au cinéma, le film promet de nombreux rebondissements, avec notamment le retour surprenant du Capitaine Conrad Howard, interprété par Joe Pantoliano, qui avait tragiquement trouvé la mort dans Bad Boys For Life. Le film semble suggérer que Howard est posthumément accusé de corruption, entraînant Mike et Marcus dans une quête de vérité semée d’embûches.