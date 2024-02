Bad Boys 4 arrive plus tôt que prévu : la date de sortie avancée

Le prochain opus de la saga Bad Boys, avec les acteurs Will Smith et Martin Lawrence, sortira avec de l'avance au cinéma.

Tl;dr Bad Boys 4 sortira plus tôt que prévu.

Will Smith et Martin Lawrence reprennent leurs rôles.

Le film est prévu pour le 7 juin 2024.

Il n’est pas encore clair si ce sera le dernier de la saga.

Bad Boys 4 prépare son arrivée

Pour le bonheur des cinéphiles, Bad Boys 4 arrivera dans les salles de cinéma plus tôt que prévu. Suite aux succès retentissants de Bad Boys For Life, Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs, reprennent les rênes pour ce nouveau volet très attendu. Nous retrouverons une fois de plus Will Smith et Martin Lawrence dans la peau des détectives Mike Lowery et Marcus Burnett.

Selon Deadline, Bad Boys 4 de Columbia Pictures (Sony Pictures Entertainment) est désormais prévu pour le 7 juin 2024, une semaine plus tôt que la date initialement annoncée. Même si l’attente est légèrement réduite, l’excitation des fans ne fait que monter d’un cran.

Le dernier volet de la saga ?

Jusqu’à présent, il n’y a pas de véritable indication sur le fait que Bad Boys 4 marque la fin de l’histoire de Mike Lowery et Marcus Burnett. Le titre Bad Boys For Life suggérait que le film de 2020 aurait pu être envisagé comme le dernier chapitre, mais après des critiques positives et un box-office de plus de 426,5 millions de dollars, les plans ont clairement changé.

Succès auprès des critiques et du public

La note de Bad Boys For Life sur Rotten Tomatoes est la plus élevée de la franchise, et le score du public a également établi un nouveau record. Avec Adil El Arbi et Bilall Fallah à nouveau aux commandes de la suite, la saga pourrait poursuivre cette tendance ascendante.