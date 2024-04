Deux stars du MCU rejoignent le casting du nouveau film Karate Kid

Le casting du nouveau film Karate Kid s'enrichit avec Aramis Knight et Wyatt Oleff.

Tl;dr Le nouveau film Karate Kid ajoute de nouveaux membres à son casting.

Jackie Chan et Ralph Macchio reprendront leurs rôles respectifs.

Deux stars de Marvel, Aramis Knight et Wyatt Oleff, rejoignent le projet.

Karate Kid est prévu pour une sortie en décembre 2024.

Le retour des héros du Karate Kid

Le cinéma de 2024 nous promet une rencontre inédite entre deux branches majeures de la franchise Karate Kid. En effet, Jackie Chan, qui a incarné Mr. Han dans le reboot de 2010, partagera l’affiche avec Ralph Macchio, reprenant son rôle original de Daniel LaRusso, qu’il a joué dans trois films et la série à succès Cobra Kai.

De nouvelles têtes dans le casting

Ben Wang, connu pour son rôle dans American Born Chinese, endossera le rôle-titre de ce film prévu pour décembre 2024. Deux stars de l’univers Marvel, Aramis Knight de Ms. Marvel et Wyatt Oleff des Guardians of the Galaxy, viennent également d’être confirmés au casting. Leur rôle reste toutefois à dévoiler.

Des acteurs aux carrières déjà bien remplies

Bien qu’ils soient principalement connus pour leurs rôles dans l’univers Marvel, Aramis Knight et Wyatt Oleff ont une filmographie diversifiée. Avant de rejoindre le casting du nouveau film Karate Kid de Sony Pictures Entertainment, Knight a joué dans l’adaptation de science-fiction Ender’s Game et a même fait une apparition dans The Dark Knight Rises. Oleff, quant à lui, a repris son rôle de Young Peter Quill dans la suite de Guardians of the Galaxy Vol. 2 en 2017. Il a également joué dans le film d’horreur à succès It et sa suite en 2019.