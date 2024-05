Premier aperçu de la série animée Dead Cells: Immortalis dans le nouveau trailer

La sortie est désormais officiellement programmée pour le 19 juin. Alors, avez-vous hâte ?

Tl;dr Un nouveau trailer pour le show animé Dead Cells est sorti.

Le personnage principal “The Chosen One” parle, contrairement au jeu.

Produit par Bobbypills et Animation Digital Network, sortie prévue pour le 19 Juin.

Une version anglaise sortira plus tard dans l’année.

Il y a du nouveau dans l'univers du jeu vidéo. Un passage remarqué de la console à l'écran qui promet beaucoup.

Teaser inattendu pour Dead Cells

Une véritable surprise attend les amateurs du jeu populaire Dead Cells. Le tout dernier trailer de la série animée nouvellement annoncée a été dévoilé, et il semble que les créateurs ont fait quelques choix surprenants.

Personnages redéfinis et surprises en perspective

Parmi ces choix audacieux, le Beheaded, héros silencieux du jeu, peut désormais parler. Le show présente également ce personnage emblématique sous le nom de “The Chosen One”, adoptant le design de Bobby à la flamme violette. Il est accompagné par le personnage de Laurie Esposito, Gardienne de la Vérité.

Bientôt à l’écran

Le développement de Dead Cells: Immortalis est orchestré par le studio Bobbypills, déjà connu pour avoir réalisé les bandes-annonces animées du jeu, et le service de streaming français, Animation Digital Network. Et bonne nouvelle, la série obtient enfin une date de sortie : le 19 juin. Par contre, tout d’abord, la série sortira en français avec des sous-titres anglais, mais, selon le développeur du jeu, Motion Twin, une version entièrement doublée en anglais est prévue pour plus tard cette année.

Un style d’animation revisité

Le trailer dévoile un style d’animation différent de celui entrevu dans le teaser l’année dernière, à l’annonce de la série. Malgré le ton généralement amusant du trailer, attendez-vous à une avalanche d’action. Cette nouvelle série promet de ne pas se prendre au sérieux et d’apporter une bonne dose d’humour et de divertissement aux fans de la première heure et aux nouveaux arrivants. Grâce à son approche unique et originale, cette série semble prête à s’imposer comme un immanquable de l’année.