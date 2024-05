“Deadlock”, le prochain jeu MOBA de Valve, fait son apparition

Il semblerait que des centaines de personnes participent actuellement à une alpha fermée. C'est intéressant, non ? Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du jeu ?

Tl;dr Un nouveau jeu Valve, Deadlock, est en développement avancé.

IceFrog, développeur de DotA, dirige le projet initié en 2018.

Deadlock est une tentative de Valve de réunir diverses communautés de jeux.

La touche Valve laisse entrevoir une annonce officielle imminente.

Deadlock, la prochaine œuvre maîtresse de Valve

Selon des créateurs de contenu, Valve serait en passe de lever le voile sur sa nouvelle œuvre : Deadlock. Dirigé par IceFrog, le célèbre développeur à l’origine du mod DotA, le jeu a commencé à prendre forme en 2018.

Du mod DotA au héros tir

Ce titre inédit serait en réalité un “héros shooter” en troisième personne évolué à partir du projet “Neon Prime”. Il marque l’ambition de Valve de réunir les diverses communautés de jeux en offrant une expérience de jeu mêlant précision de tir façon Counter-Strike et objectifs de laning propres aux MOBA.

Tyler McVicker, reporter chevronné de Valve, évoque un jeu qui pourrait être “le prochain Counter-Strike, le prochain Dota”. Il le décrit comme un savant mix entre Valorant, Overwatch, Dota 2 et Team Fortress 2.

Un univers de jeu entre fantasy et steampunk

Le jeu est basé dans un univers caractérisé par un mariage entre fantasy et steampunk. Un changement de cap notable par rapport à Neon Prime initialement envisagé comme un jeu orienté science-fiction. Quatre captures d’écran publiées par le créateur de contenu Gabe Follower présentent toutefois un jeu plus sobre que ce que l’on pourrait attendre des comparaisons avec Overwatch et Valorant.

Ces images montrent une dynamique de jeu en 6 contre 6 répartis sur quatre lanes, évoquant une alternance entre gameplay solo et duels en 2 contre 2. Des “lignes de transit” permettant aux joueurs de revenir plus rapidement sur leurs lanes ont également été mises en avant, rappelant les hex gates de League of Legends.

Since testers started sharing Deadlock screenshots all over the place, here's ones I can verify, featuring one of the heroes called Grey Talon. pic.twitter.com/KdZSRxObSz — ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 17, 2024

Vers une annonce imminente ?

Après Counter-Strike 2 et Half-Life: Alyx, il semblerait que Valve soit sur le point de lancer une nouvelle propriété intellectuelle de grande envergure. Deadlock est actuellement en alpha fermée, et serait déjà testée par des centaines de joueurs.

Cela dit, connaissant Valve, il n’est jamais trop tard pour que le projet soit annulé. Toutefois, juin étant traditionnellement riche en annonces dans l’industrie du jeu vidéo, une annonce officielle pourrait intervenir très prochainement.