Valve avertit : la fonction anti-lag d'AMD peut entraîner des bannissements sur Counter-Strike 2. Un petit couac qui pourrait être très frustrant.

Valve avertit les joueurs de Counter-Strike 2 que le dernier driver en date d’AMD pourrait les faire bannir. Le problème se trouve dans la fonctionnalité Anti-Lag+, qui déclenche le ystème Valve Anti-Cheat (VAC), lui faisant croire que ce mode faible latence est un outil de triche. Anti-Lag+ intercepte et redirige des fonctions Dynamic Link Library (DLL). Le VAC prend ces reroutages DLL pour de la triche (ce qu’ils sont souvent), et cela peut conduire à un bannissement de Counter-Strike 2.

Selon un thread Reddit sur le problème, “de nombreux joueurs” auraient déjà été bannis par le VAC alors qu’ils utilisent cette version (23.10.1) du driver d’AMD. “Il semble que le VAC bannisse tout le monde excepté les tricheurs”, écrivait u/Volfond dans la conversation. “Je peux confirmer, j’ai été banni aujourd’hui et l’Anti-Lag+ était activé”, témoigne quant à lui u/trkemrasr. “Ils feraient mieux de revenir en arrière rapidement.” Ce que Valve a précisément l’intention de faire. “Une fois qu’AMD aura proposé une mise à jour, nous pourrons travailler à identifier les joueurs impactés et annuler leur bannissement”, écrivait l’éditeur dans un post sur X (anciennement Twitter).

Jusqu’à ce que le problème soit résolu, Valve recommande de désactiver l’Anti-Lag+ dans les paramètres de la carte graphique. Si vous n’avez pas changé la configuration par défaut, vous pouvez désactiver l’Anti-Lag+ avec la combinaison de touches Alt+L. Vous pouvez aussi vérifier sa désactivation en ouvrant AMD Radeon Software, en cliquant sur l’icône en forme de roue crantée et en sélectionnant Hotkeys dans le sous-menu. En choisissant le raccourci existant pour l’Anti-Lag+, vous pouvez le personnaliser.

Un petit couac qui pourrait être très frustrant

Counter-Strike 2 a été lancé en septembre après plusieurs mois d’attente. Cette mise à jour, qui vient remplacer Counter-Strike: Global Offensive sur Steam, ajoute des graphismes améliorés et de nouvelles maps, ainsi qu’une fumée bien plus réaliste. Le jeu utilise le moteur Source 2 de Valve pour améliorer la gestion de la lumière, proposer des textures plus détaillées et une géométrie plus réaliste. Il faut cependant une machine relativement récente pour en profiter, dans la mesure où Valve n’a aucune intention de rendre ce nouvel opus compatible avec macOS ou les PC vieillissants.