Counter-Strike 2 : Valve n'a, pour l'heure, aucune intention de proposer son jeu sur les Mac et vieux PC Windows. Valve propose un remboursement aux joueurs éligibles.

Valve a confirmé que Counter-Strike 2 (CS2) ne sera pas compatible avec les Mac et anciens PC Windows. Son prédécesseur, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), tournait sur ces machines, mais le studio a déclaré que ce nouvel opus “représente le plus grand bond technique dans l’histoire de CS“. Les utilisateurs sur ses plateformes devront donc faire sans.

Counter-Strike 2 : Valve n’a, pour l’heure, aucune intention de proposer son jeu sur les Mac et vieux PC Windows

En plus de macOS, d’autres systèmes, “dont les systèmes d’exploitation avec DirectX 9 et 32 bits” ne sont plus pris en charge. Valve a décrit cet abandon comme une “décision difficile” basée sur les avancées technologiques. L’entreprise précise que, au total, les utilisateurs de ces plateformes représentaient moins de 1 % des joueurs actifs de CS:GO, suggérant que le géant du jeu ne voyait la prise en charge de ces plateformes comme très intéressantes en termes de coût.

Valve offrira un remboursement aux joueurs éligibles sur ces systèmes qui avaient acheté la Prime Status Upgrade, un supplément à 15 $ optionnel qui permet de mettre en relation des joueurs avec d’autres abonnés tout en leur offrant divers bonus. Cependant, il y a certaines conditions. Les utilisateurs macOS ne peuvent récupérer leur argent que si “la majorité de leur temps de jeu CS:GO a eu lieu sur macOS” entre le 22 mars et le 27 septembre. Les utilisateurs DirectX 9 et Windows 32 bits, eux, doivent avoir acheté la Prime Status Upgrade sur Steam entre ces deux dates.

Valve propose un remboursement aux joueurs éligibles

Valve ne proposera ces remboursements que jusqu’au 1ᵉʳ décembre. De plus, l’entreprise indique que les clefs CD, les cadeaux et les comptes bannis n’y ont pas droit.

La version legacy de CS:GO, actuellement classée “frozen build”, est toujours disponible pour les joueurs de ces plateformes, mais Valve explique que cette version ne sera plus prise en charge après le 1ᵉʳ janvier 2024. Par ailleurs, toutes les fonctionnalités associées au Game Coordinator (accès à l’inventaire) “pourraient être dégradées et/ou ne plus être totalement opérationnelles” après cette date.

Valve avait lancé Counter-Strike 2 à la fin du mois de septembre après quelques mois de teasing. Cette énorme mise à jour propose des graphismes améliorés, des maps remises au goût du jour et de la fumée bien plus réaliste. Le jeu utilise aussi le moteur Source 2 maison pour un éclairage plus réaliste, des textures plus détaillées et une géométrie améliorée. CS2 a remplacé CS:GO sur Steam.