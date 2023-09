macOS Sonoma est enfin disponible à tout un chacun. De nombreuses nouveautés logicielles qui n'attendent que vous.

Voilà une information qui devrait intéresser grand nombre de possesseurs de Mac, de Mac assez récents plus précisément. Le moment est venu de télécharger et installer la toute dernière version majeure en date de macOS. macOS Sonoma est disponible au téléchargement depuis quelques heures.

macOS Sonoma est enfin disponible à tout un chacun

Cette nouvelle version de l’OS desktop de la firme de Cupertino ajoute notamment un nouveau Mode Jeu pour les appareils dotés d’une puce Apple Silicon, des widgets interactifs, des améliorations pour la vidéoconférence et bien plus encore.

Pour installer macOS Sonoma et en profiter comme il se doit, il vous faudra une machine relativement récente. En effet, sont supportés les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini de 2018 et plus récents, les iMac et Mac Pro de 2019 et plsu récents, le Mac Studio à partir de 2022 et l’iMac Pro de 2017.

Une fois que vous avez déterminé que votre Mac est éligible, vous pouvez vous rendre dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels pour démarrer le téléchargement et installer cette nouvelle version. Attention, le fichier est plutôt lourd (6,46 Go), prévoyez donc le temps de téléchargement, en sus de celui de l’installation à proprement parler.

De nombreuses nouveautés logicielles qui n’attendent que vous

La majorité des fonctionnalités les plus importantes de macOS Sonoma sont “sous le capot”, comme on dit, et pour le reste, c’est une mise à jour relativement peu disruptive. Mais Apple a tout de même ajouté quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes, dont des écrans de veille haute résolution de lieux réels, un écran de connexion revu, des widgets interactifs, des améliorations diverses en ce qui concerne la vidéoconférence (avec, notamment, de nouveaux effets), les profils Safari (pour garder les activités professionnelles et privées bien séparées, des web apps que vous pouvez placer directement dans le Dock, une saisie de texte prédictive et bien davantage. Il y a même un nouveau Mode Jeu qui donne la priorité aux ressources système pour des performances améliorées pendant vos sessions de jeu. Cela permet même de réduire la latence des AirPods et des manettes sans fil.

Ces nouveautés n’attendent plus que vous !