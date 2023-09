GoPro officialise la Hero 12 Black, avec support des AirPods et meilleure autonomie. Des nouveautés principalement pour les créateurs de contenu.

GoPro vient de dévoiler sa dernière caméra en date, la Hero 12 Black. Les nouveautés concernent principalement l’expérience utilisateur, avec un accent mis sur les utilisateurs professionnels et les créateurs. La fonction la plus intéressante pour les utilisateurs “normaux” sera probablement l’augmentation de l’autonomie : “jusqu’à deux fois” celle de la précédente.

Il y a de nouveaux modes de prise de vue, avec un enregistrement en 8:7, avec les modes TimeWarp et Night Effect. Enregistrer en 8:7 permet de gérer du contenu de différents aspect ratio avec la même source tout en préservant une résolution élevée. Le mode HDR a aussi été ajusté pour mieux gérer les conditions de luminosité complexes. Hypersmooth, la stabilisation de GoPro, arrive à sa sixième itération, qu’a-t-elle encore à offrir ?

Pour les professionnels et autres créateurs, GoPro introduit le GP-Log, pour un gradient de couleur bien plus flexible en post production, et le Timecode Sync, pour synchroniser facilement des flux de plusieurs GoPro Hero 12. Par ailleurs, la Hero 12 Black fonctionne désormais avec les casques Bluetooth tant pour la lecture que l’enregistrement – y compris les AirPods. Les vidéos peuvent aussi utiliser les microphones casque Bluetooth, avec ou sans le micro intégré de la caméra. Vous pouvez aussi utiliser votre casque pour profiter de l’activation vocale de GoPro, ouvrant la porte à des captures créatives sans devoir être près de la caméra ou utiliser l’app ou un accessoire à distance.

Toujours pour les créateurs, la captation verticale. Aujourd’hui, il devient possible d’activer simplement le mode vertical même lorsque la caméra est montée à l’horizontale. Cela est possible grâce au capteur introduit avec la Hero 11, suffisamment performant pour proposer des vidéos verticales 9:16 en 4K et 30 fps sans devoir réorienter la caméra.

Des nouveautés principalement pour les créateurs de contenu

Visuellement, cette GoPro Hero 12 Black est différente de la 11, avec une plaque tachetée contrairement au design monochrome de la génération précédente. De plus, la caméra dispose désormais d’une monture trépied standard. Autrement dit, plus besoin d’adaptateur pour en profiter avec tous les accessoires photo et vidéo qui existent sur le marché.

Dernier changement notable, GoPro semble avoir fait disparaître l’obligation de créer un compte sur son service cloud pour profiter d’un tarif promotionnel. La GoPro Hero 12 Black coûtera 449,99 €. Les précommandes sont déjà ouvertes, livraisons attendues le 13 septembre.