Les meilleures nouvelles fonctionnalités de macOS Sonoma

macOS Sonoma a été officialisé durant la WWDC 2023. Si l’OS a été éclipsé par le casque Apple Vision Pro, il ne manque pourtant pas de nouveautés très intéressantes. Avec Sonoma, Apple procède à des modifications d’importance, dans des aspects très divers. Petit tour d’horizon.

Les sites web sont désormais des apps

Avec Safari, vous pouvez convertir n’importe quel site en app. Vous le verrez alors dans votre dock avec son icône. Et avec le standard PWA, vous aurez même droit aux notifications. Lorsque vous ouvrez l’app web, vous trouverez une petite barre d’outils en haut avec des boutons de navigation et rien d’autre.

Les widgets arrivent sur desktop

Les widgets existent depuis longtemps sur macOS. Ces dernières années, ils vivaient dans le Centre de Notification. Pas très pratique. Avec Sonoma, ils reviennent, et peuvent apparaître partout. Et comme dans iOS et iPadOS 17, ils peuvent être interactifs. Et tous les widgets de votre iPhone seront disponibles sur votre Mac.

Les écrans de veille de l’Apple TV arrivent sur Mac

Les écrans de veille de l’Apple TV sont magnifiques. Et bientôt, vous pourrez en profiter sur votre Mac, avec un écran de verrouillage similaire à celui de l’iPad.

macOS Sonoma proposera tout un tas de somptueux écrans de veille et fonds d’écran.

Est-ce l’année du jeu vidéo sur Mac ?

Apple veut promouvoir le jeu vidéo sur Mac. Pour ce faire, le géant introduit un nouveau Mode jeu pour réduire la latence entre les manettes Bluetooth et les AirPods. Les CPU et GPU ont davantage de ressources pour améliorer les performances. Suffisant pour jouer dans de bonnes conditions sur Mac ?

Les appels vidéo sont grandement améliorés

La vidéoconférence va être largement améliorée, et pas uniquement via FaceTime. La fonctionnalité de Presenter Overlay permet de réaliser des présentations très facilement. Disponible sur FaceTime et d’autres apps comme Zoom, Teams, WebEx et autre.

Apple ajoute aussi les réactions vidéo animées. Vous pouvez lever le pouce, faire un cœur avec vos doigts, etc.

Safari accueille les profils

Safari a enfin droit aux profils, et cela fonctionne comme sur Chrome. Chaque profil a son propre environnement – groupes d’onglets, identifiants, onglets privés, le tout synchronisé – et vous pouvez passer de l’un à l’autre via un menu déroulant.

Concernant la navigation privée, Apple augmente encore l’intensité de sa guerre contre le tracking. Tous sont désactivés sur toutes les pages et les onglets sont verrouillés lorsque vous vous éloignez de la machine.

De nombreuses nouveautés d’iOS arrivent sur Mac

Nombre de nouveautés d’iOS 17 arrivent sur Mac, y compris les nouvelles fonctionnalités de Messages. Il en va de même pour les stickers, le remplissage automatique des formulaires dans les PDF, la prise en charge améliorée des PDF dans l’app Notes, et bien davantage.