Safari pourrait recevoir une grosse mise à jour autour de l’IA cette année

Apple pourrait ajouter une nouvelle fonctionnalité IA à Safari dans iOS 18 et macOS 15.

2024 devrait être l’année du saut de la marque à la pomme dans l’IA. La majorité des analystes s’attendent à l’arrivée de nouvelles fonctionnalités IA avec les prochaines mises à jour, dont, évidemment, iOS 18 et macOS 15, dans la mesure où la firme de Cupertino n’a pas encore véritablement adopté l’IA générative.

Si nous avons déjà entendu parler de certaines fonctions IA sur lesquelles Apple travaille pour cette année, les dernières rumeurs concernent Safari : des sources d’AppleInsider indiquent que Safari 18 ajoutera au moins une nouvelle fonctionnalité propulsée par l’IA et qui permettrait de faire jeu égal avec les Gemini dans Chrome, Copilot dans Edge et Aria dans Opera. De plus, le site partage d’autres changements qui pourraient arriver.

Recherche Intelligente

Une fonctionnalité que des ingénieurs ont découverte est baptisée “Recherche Intelligente”. Il s’agit d’évaluer une page web à la recherche de mots et phrases clef pour proposer un résumé pour une référence rapide. D’après ces mêmes ingénieurs, la fonctionnalité utilise le modèle IA d’Apple en local pour rechercher des phrases particulières qui expliquent ou décrivent un problème, ainsi que répéter des mots et phrases, pour créer ce résumé.

D’après ces sources, Recherche Intelligente n’est pas activée par défaut et n’est pas encore opérationnelle, difficile donc de savoir comment cela fonctionnera. Cependant, il est logique pour Apple d’offrir un assistant IA dans Safari : la plupart des autres éditeurs de navigateurs proposent une telle fonctionnalité IA. Si Safari 18 ne devait pas inclure a minima un outil de résumé de page, ce serait étonnant.

Gomme Web

Le nom est tout trouvé : avec la Gomme Web (“Web Eraser”), vous pouvez “effacer” des portions d’une page web que vous ne voulez pas voir, y compris des publications, images, extraits de texte, etc. De plus, Safari se souvient de vos paramètres de gomme. Ainsi, lorsque vous revenez sur une page web, les mêmes sections devraient être cachées.

Nous avons déjà vu ce genre d’outil dans d’autres services, comme les bloqueurs de publicités, mais c’est une première pour Apple. L’entreprise devrait assurément lier sa Gomme Web avec d’autres paramètres de confidentialité de Safari, notamment le relais privé iCloud.

Paramètres rapides

Recherche Intelligente, Gomme Web et les autres fonctionnalités et paramètres Safari (comme le menu Aa sur iOS et iPadOS) pourraient tous être regroupés sous le menu rapide de Safari. À l’heure actuelle, le menu rapide de Safari pour macOS inclut les fonctionnalités de confidentialité, le menu de partage et l’option de marque-page. Il serait logique de voir toutes ces grandes fonctionnalités regroupées au même endroit.

Safari 18 pèsera-t-il sur le marché des navigateurs ?

Ce n’est probablement le premier choix de tout le monde, mais certains estiment que Safari est le meilleur navigateur web à l’heure actuelle. Apple a l’opportunité, avec Safari 18 sur iOS 18 et macOS 15 de proposer quelque chose d’encore mieux. Si Apple peut trouver comment ajouter des outils IA utiles à Safari, surtout s’il est possible de les désactiver ou même ne pas les voir du tout, nul doute que nombre d’utilisateurs suivront.

Si AppleInsider ne cite que ces trois nouveautés pour Safari 18, il ne fait aucun doute qu’il y a bien davantage en préparation. Le site affirme aussi qu’Apple voudrait lancer une version améliorée de son outil Visual Lookup pour Safari en 2025, outil qui permet de chercher des images trouvées sur le web pour en apprendre davantage. Cette fonction n’arrivera pas cette année, mais d’autres, petites et grandes, arriveront dans Safari avec iOS 18 et macOS 15. La WWDC 2024 n’est pas loin, encore un peu de patience.