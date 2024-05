Peu de développeurs de l’App Store adhèrent à la nouvelle option de paiement externe d’Apple

Selon Bloomberg, seulement 38 demandes sur 65 000 possibles ont été déposées afin d'inclure des liens externes pour des achats intégrés à des applications.

Tl;dr L’option d’Apple pour les liens de paiement externes n’attire pas.

Seuls 38 développeurs sur environ 65 000 ont demandé cette option.

Ces changements devaient satisfaire une injonction du juge Yvonne Gonzalez Rogers en 2021.

Les développeurs doivent également prendre en compte les frais de traitement des paiements.

Le nouveau système de paiement d’Apple échoue à séduire

Il semble que la possibilité récemment ajoutée par Apple, permettant aux développeurs de l’App Store d’inclure des liens vers des méthodes de paiement externes, ne soit pas aussi attrayante que prévu. En effet, lors d’une audience vendredi dernier, continuant la bataille juridique contre Epic, Apple a révélé que seulement 38 développeurs ont sollicité l’intégration de ces liens, sur environ 65 000 qui pourraient le faire, selon Bloomberg.

Des changements pour répondre à une injonction judiciaire

Les nouvelles directives, introduites en janvier, “exigent que les développeurs obtiennent l’approbation d’Apple avant qu’ils puissent ajouter des options de paiement alternatives” et stipulent qu’ils devront toujours payer une commission allant jusqu’à 27%. Ces changements étaient destinés à répondre à une injonction ordonnée par le juge de district américain Yvonne Gonzalez Rogers en 2021. Cependant, Epic a qualifié en mars dernier la tentative d’Apple de se conformer de “simulacre” et a déposé une plainte auprès de la cour.

Des coûts additionnels pour les développeurs

En plus de la commission d’Apple, les développeurs doivent également prendre en compte les frais de traitement des paiements, qui pourraient au total leur coûter plus cher qu’avant. “Vous me dites qu’un millier de personnes ont été impliquées [dans l’approbation du nouveau frais] et pas une seule d’entre elles n’a dit que nous devrions peut-être prendre en compte le coût [pour les développeurs] ?”, se serait exclamé le juge Rogers.

En synthèse, la nouvelle initiative d’Apple ne semble pas répondre aux attentes et suscite plus de critiques que de soutien. Les développements futurs de cette affaire resteront à surveiller avec intérêt.