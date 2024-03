Apple facilite le passage à Android et la suppression de Safari pour les utilisateurs européens

En réaction à la Législation sur les Marchés Numériques, des modifications sont en train d'être effectuées.

Tl;dr Le Digital Markets Act (DMA) de l’UE est en vigueur.

Apple a publié un rapport de conformité DMA détaillant les modifications à apporter.

Avec le DMA, les utilisateurs Safari peuvent choisir un navigateur par défaut.

Apple prévoit de rendre ses données plus portables vers d’autres systèmes.

Le Digital Markets Act de l’Union européenne a pris effet

Depuis l’adoption du Digital Markets Act (DMA) par l’Union européenne, les conséquences sur le marché numérique se multiplient. Ce règlement européen vise à réguler les géants du numérique, identifiés comme les gardiens, tels qu’Apple, Meta et Amazon, en fonction de leurs revenus et de leur nombre d’utilisateurs.

Apple dévoile un rapport de conformité au DMA

Dans cette optique, Apple a récemment publié un rapport de conformité au DMA. Il y détaille les changements requis, englobant à la fois des mesures immédiates et des étapes à venir. En exemple marquant, Apple a introduit une page de choix de navigateur.

Les utilisateurs de Safari bénéficient d’un plus grand choix de navigateur

En conséquence, lorsqu’un utilisateur d’Apple dans l’UE ouvre Safari, il est invité à choisir un navigateur par défaut parmi une liste d’options disponibles dans sa région. Les développeurs peuvent également choisir parmi différents navigateurs, bien qu’ils doivent demander et obtenir différents “droits”. Soyez assurés que ces mises à jour seront effectives pour toute personne ayant téléchargé iOS 17.4.

Apple prévoit de rendre les données plus portables

En outre, Apple met en oeuvre des mesures afin de rendre ses données plus transférables vers d’autres systèmes. Autrement dit, un utilisateur d’iOS pourra importer ses données vers un téléphone Android, par exemple. “Apple développe une solution qui aide les fournisseurs de systèmes d’exploitation mobiles à développer des solutions plus conviviales pour transférer des données d’un iPhone à un téléphone non Apple“, peut-on lire dans le rapport. Cependant, Apple indique que ces changements pourraient engendrer de nouveaux risques de sécurité pour les utilisateurs et les développeurs.

Toutefois, n’oublions pas que ces changements sont certes un défi, mais aussi une opportunité pour les acteurs du numérique de multiplier les options pour les utilisateurs et d’encourager une concurrence saine et équitable dans l’écosystème technologique.