Apple revient sur sa décision d’éliminer les applications web sur les iPhone en Europe

On s'attend à ce que la version finale d'iOS 17.4, qui inclut leurs retours, sorte au début de ce mois.

Tl;dr Apple rétablit les applications Web pour l’UE.

Accusation initiale basée sur l’Acte des Marchés Numériques.

Les réactions négatives ont probablement influencé la décision de la société.

Les utilisateurs Européens retrouvent les applications à l’arrivée d’iOS 17.4.

Apple fait marche arrière sur les applications Web en Europe

Alors qu’Apple avait prévu de retirer les applications Web de l’écran d’accueil dans l’Union européenne (UE), la firme de Cupertino a fait volte-face. Blâmant initialement sa décision sur les exigences de l’Acte des Marchés Numériques (DMA) de soutenir les navigateurs non-WebKit, Apple a annoncé que les utilisateurs européens pourront de nouveau profiter de la même expérience d’application Web qu’auparavant, dès la sortie d’iOS 17.4 prévue pour le début du mois.

Des inquiétudes en matière de sécurité ?

Dans un premier temps, Apple avait justifié le retrait de ces applications, faisant valoir des préoccupations en matière de sécurité. La société affirmait que le soutien des applications Web pourrait compromettre la sécurité, compte tenu de l’obligation du DMA de soutenir les moteurs de navigateur non-WebKit. Pourtant, dans son “support document” mis à jour, la société a écrit que “Cette prise en charge signifie que les applications Web de l’écran d’accueil continuent d’être construites directement sur WebKit et son architecture de sécurité, et sont en accord avec le modèle de sécurité et de confidentialité des applications natives sur iOS.”

Les Apports des Progressive Web Apps

Les applications Web progressives (PWA) fonctionnent davantage comme des applications natives, avec des fonctionnalités telles que des fenêtres dédiées, des notifications et un stockage local. Elles avaient été retirées pour les clients européens dans la deuxième version bêta d’iOS 17.4.

Pression des défenseurs du Web ouvert

L’organisation Open Web Advocacy a rapidement réagi en critiquant le retrait des applications Web par Apple. Le sentiment général était que l’absence de ces applications ne rendait pas service aux utilisateurs, et l’UE semblait ne pas être davantage enchantée par cette suppression.

Face à ces critiques, Apple est restée muette. Mais le géant de la technologie a ensuite annoncé le retour des applications dans un ton de réponse simple aux “demandes” qu’il a reçues. Ainsi, seul un petit nombre d’utilisateurs d’iOS 17.4 bêta en Europe sont actuellement sans applications Web, mais elles leur seront rendues lorsque la version finale du logiciel sera publiée.