Apple TV+ présente déjà un remplaçant palpitant pour Masters Of The Air (avec un acteur en commun)

Apple TV+ a d'ores et déjà réussi à nous offrir une alternative fantastique et palpitante à "Masters of the Air", avec même un acteur clé en commun entre les deux séries. Quelle sera la prochaine surprise de la plateforme de streaming ?

Tl;dr Apple TV+ offre une série captivante, succédant à Masters of the Air.

La série Manhunt explore l’assassinat d’Abraham Lincoln.

L’acteur Anthony Boyle apparaît dans les deux séries.

Manhunt offre une perspective intéressante sur l’Histoire américaine.

Une nouvelle pépite signée Apple TV+

Apple TV+ a su se distinguer par la qualité de ses productions, et sa dernière réalisation ne fait pas exception à la règle. Après le succès de la mini-série Masters of the Air, qui a su captiver les téléspectateurs avec son récit émouvant du courage des pilotes de la Seconde Guerre mondiale, la plateforme propose une nouvelle série historique tout aussi captivante : Manhunt.

Manhunt : un voyage dans l’histoire américaine

Sortie en 2024, Manhunt est une série qui plonge le spectateur dans une période clé de l’histoire américaine : l’assassinat d’Abraham Lincoln et ses conséquences sur les États-Unis. Bien que moins axée sur l’action et la violence que Masters of the Air, cette série n’en est pas moins prenante et intéressante. À travers le récit de la traque de John Wilkes Booth, l’assassin de Lincoln, Manhunt explore aussi bien la possibilité d’un complot plus vaste que l’état fragile d’une nation encore marquée par la guerre de Sécession.

Un acteur principal commun : Anthony Boyle

Anthony Boyle, acteur clé de Masters of the Air et Manhunt, prouve une fois de plus son talent. Dans Masters of the Air, il incarne Harry Crosby, un navigateur aéroporté. Dans Manhunt, il donne vie à John Wilkes Booth, personnage central de l’intrigue.