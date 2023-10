Masters of the Air : un nouveau drama sur la Seconde Guerre mondiale

Steven Spielberg et Tom Hanks s'intéressent à la Seconde Guerre Mondiale avec Masters of the Air pour Apple TV+.

Basée sur le livre éponyme de Donald L. Miller et scénarisée par John Orloff, la série télévisée Masters of the Air suivra les hommes du 100th Bomb Group (“Bloody Hundredth”) dans leurs périlleux raids de bombardement au-dessus de l’Allemagne nazie, confrontés aux conditions glaciales, au manque d’oxygène et à la terreur pure des combats menés à 25. 000 pieds d’altitude. Le portrait du prix psychologique et émotionnel payé par ces jeunes hommes qui ont contribué à détruire l’horreur du Troisième Reich d’Hitler est au cœur de Masters of the Air.

Based on a true story of brotherhood and American airmen in WWII Europe. Your first look at Masters of the Air, the new limited series from Steven Spielberg, Tom Hanks, and Gary Goetzman. Streaming January 26. pic.twitter.com/3uFPCVXj9L — Apple TV (@AppleTV) October 5, 2023

Gary Goetzman, producteur exécutif chez Playtone Entertainment, a déclaré :

Masters of the Air est un hommage aux hommes courageux de la Huitième Air Force (une force aérienne numérotée du Global Strike Command de l’United States Air Force) qui, par leur courage et leur fraternité, ont contribué à vaincre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Tom Hanks et Steven Spielberg ont toujours voulu représenter cinématographiquement ce que notre auteur Don Miller a appelé cet “événement singulier dans l’histoire de la guerre”. Nous sommes ravis qu’Apple TV+ nous ait donné l’occasion de combiner les efforts de tant de personnes talentueuses, à l’écran et derrière la caméra, pour raconter cette histoire importante.

Masters of the Air, le “Band of Brothers” d’Apple TV+

Composée de neuf épisodes, Masters of the Air sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 26 janvier 2024. Le casting comprend les comédiens Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Academy Award nominee Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook et Ncuti Gatwa.

Produite par Apple Studios, la série télévisée Masters of the Air est mise en œuvre par Steven Spielberg par l’intermédiaire d’Amblin Television, et par Tom Hanks et Gary Goetzman pour Playtone Entertainment. Darryl Frank et Justin Falvey, d’Amblin Television, participent à la production exécutive aux côtés de Steven Shareshian, de Playtone. En plus de l’écriture, John Orloff est co-producteur exécutif. Graham Yost est également co-producteur exécutif.