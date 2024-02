Comment identifier une chanson avec Apple Siri

Depuis quelque temps, la reconnaissance des morceaux de Shazam est disponible nativement dans iOS et iPadOS. On vous explique comment en profiter.

Si vous avez un iPhone ou un iPad, Siri peut être utile de bien des manières, que ce soit pour vérifier la météo, envoyer des messages ou même reconnaître la chanson qui est jouée actuellement à côté de vous. La reconnaissance des morceaux de Shazam est désormais intégrée nativement dans iOS et iPadOS et il ne faut que quelques secondes à Siri pour retrouver le titre et l’artiste – et ce, même si la chanson est jouée dans votre casque ou vos écouteurs -.

Lorsque vous voulez identifier une chanson en cours de lecture autour de vous, il vous suffit de dire “Dis Siri, quel est le titre de ce morceau ?” ou “Dis Siri, Shazame cette chanson”. (Si cette commande ne fonctionne pas, assurez-vous que Siri est bien configuré.) Lorsque Siri a identifié la chanson, vous devriez voir le titre et l’artiste apparaître dans une fenêtre volante. Tapoter dessus l’ouvre dans l’app Shazam. Dans cette dernière, vous pouvez balayer pour voir les autres chansons que vous avez identifiées ainsi via Siri et Shazam.

En plus de pouvoir utiliser Siri pour identifier une chanson, vous pouvez aussi utiliser le réglage rapide de reconnaissance des morceaux dans le Centre de contrôle. Pour configurer ce dernier, allez dans Réglages, tapotez sur le signe plus vert à côté de Reconnaissance des morceaux. Après cela, la prochaine fois que vous entendrez une chanson dont vous souhaitez connaître le titre et/ou l’artiste, balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran d’accueil pour accéder au Centre de contrôle, puis tapotez sur l’icône Shazam. Shazam va alors commencer à écouter la chanson et l’identifier, si elle le peut. Restez appuyé sur l’icône Shazam dans le Centre de contrôle et vous verrez votre historique Shazam.