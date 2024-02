Apple limite les capacités des applications web, une nouvelle loi de l’UE pourrait en être la cause

Certaines applications web fonctionnent encore, malgré l'absence de réaction d'Apple face à la situation.

D’après de récents rapports, Apple semblait s’apprêter à donner du fil à retordre aux développeurs d’applications pour iPhone. Qui aurait pu imaginer que les efforts pour établir un environnement de travail plus efficace pour les applications Progressive Web Apps (PWA) connaîtraient un tel rebondissement ?

Avec la beta 2 de l’iOS 17.4, ces PWA, bien similaires aux applications mobiles traditionnelles, se voit refuser l’accès aux notifications push. Par exemple, l’application en ligne Starbucks dispense l’utilisateur du téléchargement et de la navigation sur le site web de la marque en lui permettant de passer des commandes et de recevoir des offres promos, et ce, directement sur son écran d’accueil. Cette prouesse semblait être remise en cause.

🎬 Finally, iOS treats all browsers equally when it comes to PWAs. Previously, only Safari was able to install and run PWA apps. With iOS 17.4 beta in the EU, no browser can install PWA apps, even Safari. It seems PWAs have been disabled entirely.

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) February 1, 2024