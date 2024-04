Sur macOS, l'application Unclack coupe le micro quand vous tapez au clavier. Très pratique pour celles et ceux qui passent du temps en vidéoconférence. Présentation.

Vous êtes en réunion, vous prenez des notes, vous répondez à un message sur Slack ou à un email important. Et les autres vous entendent inévitablement taper au clavier. Si vous ne pouvez pas garder votre micro coupé tout le temps de la réunion, vous devriez essayer Unclack, une application gratuite pour macOS qui fait disparaître le bruit de votre frappe. L’app est extrêmement simple à utiliser et très efficace. Dès que vous commencez à taper au clavier, elle coupe le micro et lorsque vous arrêtez, elle le réactive. C’est vraiment pratique pour les longues réunions, quand il devient fatigant de couper et remettre le micro régulièrement.

Configurer Unclack

Une fois Unclack installé, vous la verrez dans la barre de menus de votre Mac. Cliquez sur l’icône de l’app et sélectionnez Configure keyboard access. Une fenêtre va s’ouvrir, vous permettant de donner les autorisations nécessaires à l’app. Vous irez sur la page des réglages d’accessibilité de votre Mac où il faudra ajouter manuellement Unclack en cliquant sur le bouton + et en sélectionnant l’app dans le dossier Applications depuis le Finder. Une fois fait, Unclack vous demandera de fermer puis rouvrir l’app.

Lorque Unclack est en actif, vous verrez un point rouge sur l’icône de la barre de menu pendant que vous tapez. Cela indique que votre micro est coupé. Vous pouvez aller dans les paramètres de l’app pour personnaliser un peu son fonctionnement. Unclack a un paramètre de volume variable, qui permet de définir un volume de préférence pendant que vous tapez. Cela est pratique si vous ne voulez pas vous rendre totalement muet, mais assurez-vous de réduire le volume de votre micro quand vous tapez au clavier. Cela permet aussi de définir le volume du micro lorsque vous ne tapez pas, ce qui pratique pour celles et ceux qui préfèrent ne pas trop se faire entendre pendant les réunions.

Une fois l’app configurée selon vos souhaits, vous pouvez taper sur votre clavier en toute insouciance. Si vous voulez parler pendant que vous tapez, cliquez sur l’icône de la barre de menu de Unclack et sélectionnez Pause Unclack. Cela va mettre en pause l’app et vous permettre de taper au clavier et parler en même temps. N’oubliez pas de réactiver l’app quand vous le souhaitez.

Unclack fonctionne avec toutes les apps de vidéoconférences et vos collègues ne pourront savoir que vous vous êtes rendu muet. L’app rend muet le micro de votre Mac au niveua du système et n’impacte pas l’indicateur micro de votre app de vidéoconférence. Vous pouvez ainsi rester “non muet” dans Zoom, avec Unclack activé, et vos collègues ne vous entendront pas taper au clavier ni ne verront que votre micro est coupé.