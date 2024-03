Sean Gunn : Zoom sur ses rôles dans l’univers Marvel & DC, dont les Gardiens de la Galaxie

Sean Gunn, qui n'a rejoint ni l'univers DC ni Marvel avant 2014, a joué dans de nombreux rôles souvent méconnus dans les deux franchises. Quel rôle inattendu pourrait-il jouer ensuite ?

Tl;dr Sean Gunn a joué dans de nombreux rôles dans les univers DC et Marvel depuis 2014.

Il a interprété Rocket Raccoon et a participé à la capture de mouvements pour le personnage de Groot dans les films “Les Gardiens de la Galaxie“.

Il a fait une brève apparition en tant que Calendar Man dans “The Suicide Squad” et a été choisi pour remplacer Pedro Pascal en tant que Maxwell Lord dans l’univers cinématographique DC.

Il a également joué Kraglin dans la trilogie “Les Gardiens de la Galaxie” et a fourni la capture de mouvements pour Thanos.

Le parcours impressionnant de Sean Gunn dans les univers DC et Marvel

Sean Gunn est un acteur qui a su se démarquer par son talent et sa polyvalence. Son parcours dans les univers cinématographiques DC et Marvel est impressionnant et diversifié. En effet, il a réussi à cumuler de nombreux rôles dans ces deux franchises depuis 2014.

Des rôles marquants dans les “Les Gardiens de la Galaxie“

Sean Gunn a commencé son parcours dans l’univers Marvel en interprétant plusieurs rôles dans la saga Les Gardiens de la Galaxie. Il a prêté ses talents à la création du personnage de Rocket Raccoon, un des héros de cette épopée galactique. Son travail de capture de mouvement pour Groot, un autre membre des Gardiens, est également à saluer.

En plus de ces rôles de personnages en images de synthèse, Sean Gunn a aussi joué le personnage de Kraglin, un des membres de l’équipe des Ravagers dirigée par Yondu. Un rôle qui a pris de l’ampleur au fil des films de la trilogie.

Des apparitions remarquées dans l’univers DC

Dans l’univers DC, Sean Gunn a également prouvé son talent. Il a fait une apparition marquante, bien que brève, en tant que Calendar Man dans The Suicide Squad. Un rôle qui, malgré sa courte durée à l’écran, a laissé une impression durable grâce à la performance de l’acteur.

Plus récemment, il a été choisi pour remplacer Pedro Pascal dans le rôle de Maxwell Lord, un personnage important de l’univers DC. Un choix qui témoigne de la confiance que les studios DC accordent à Sean Gunn.